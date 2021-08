W nowej aktualizacji WhatsAppa wprowadzono funkcję, z której część konkurencji korzystała od dawna. Czy jednorazowe wyświetlanie zdjęć pomoże odbudować zaufanie do komunikatora? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że im więcej rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo, tym lepiej.

Odpływ użytkowników komunikatora WhatsApp to coś, czego chyba nikt się nie spodziewał — przynajmniej początkowo. Twórcy od kilku miesięcy starają się ocieplić swój wizerunek wprowadzając rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo użytkowników i tego, co z pomocą komunikatora przesyłają dalej. Chodzi przede wszystkim o multimedia w postaci zdjęć i filmów, którymi tak chętnie dzielimy się z bliższymi lub dalszymi znajomymi. Warto jednak czasem zastanowić się czy koniecznie musimy wysyłać w świat nasze zdjęcia lub inne grafiki, które w oknach rozmowy zostaną na zawsze.

WhatsApp wraz z najnowszą aktualizacją udostępnia możliwość jednorazowego wysłania zdjęcia lub filmiku, które po obejrzeniu przez odbiorcę znikną z okna czatu i nie będzie można do nich powrócić. Rozwiązanie ma, przynajmniej teoretycznie, pozwolić uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Szczególnie gdy wysyłamy wrażliwe treści (i nie mam tu na myśli wyłącznie nagich zdjęć). Raz wyświetlone multimedia znikają z rozmowy i zastąpione są komunikatem „otwarta”

Jednorazowe wyświetlanie zdjęć i filmów. Nowość w WhatsApp

Co ważne, WhatsApp stara się jak może przekonać nas wszystkich, że komunikator stawia prywatność na pierwszym miejscu. Na stronach pomocy technicznej możecie przeczytać następujące wytyczne związane z wysyłaniem jednorazowych zdjęć i filmów:

Multimedia nie zostaną zapisane w folderze Zdjęcia lub Galeria odbiorcy.

Po wysłaniu zdjęcia lub filmu do jednorazowego wyświetlenia nie będzie można go ponownie wyświetlić.

Odebranych zdjęć i filmów do jednorazowego wyświetlenia nie można przekazać, zapisać, oznaczyć gwiazdką ani udostępnić.

Można tylko zobaczyć, czy odbiorca wyświetlił zdjęcie lub film do jednorazowego wyświetlenia, jeśli ma włączoną funkcję potwierdzenia odczytu.

Zdjęcia lub filmy niewyświetlone w ciągu 14 dni od wysłania wygasną w czacie.

Aby wysłać zdjęcie lub film, które mają zostać wyświetlone tylko raz, należy za każdym razem wybrać multimedia do jednorazowego wyświetlenia.

Multimedia do jednorazowego wyświetlenia można przywrócić z kopii zapasowej, jeśli przed jej utworzeniem wiadomość zawierająca takie multimedia nie została otwarta. Jeśli zdjęcie lub film zostały już wyświetlone, te multimedia nie zostaną zapisane w kopii zapasowej i nie będzie można ich przywrócić.

Twórcy WhatsApp przypominają jednocześnie, by nie wysyłać zdjęć i filmów „jednorazowych” niezaufanym odbiorcom. Powód? Dość prosty. Takim wiadomościom wciąż można zrobić zrzut ekranu, co pozwoli na ich, przynajmniej, częściowe zapisanie. Takie multimedia trafiają też na serwery komunikatora, gdzie mogą być przechowywane do kilku tygodni od ich wysłania.