O tym jak bardzo WhatsApp pod niektórymi względami jest za konkurencją można by rozprawiać długimi godzinami. I choć wielu już dawno straciło nadzieję na to, że cokolwiek się w temacie zacznie zmieniać — to twórcy komunikatora uświadamiają nam, że jeszcze nie wszystko stracone!

Kilka urządzeń w WhatsApp staje się faktem

WhatsApp nareszcie — po latach próśb użytkowników — wprowadził możliwość wysyłania i odbierania zsynchronizowanych wiadomości na wielu urządzeniach. Dotychczas korzystający z WhatsAppa mogli zalogować się na swoje konto w komunikatorze tylko na jednym urządzeniu, a przejście na nowe urządzenie wymagało weryfikacji i dezaktywacji starego urządzenia. To było ogromne utrudnienie. Zwłaszcza w dobie, w której poza jednym, prywatnym, smartfonem korzystamy z szeregu innych urządzeń. Komputery, tablety, urządzenia służbowe. Sprawa się komplikuje — i przez lata by móc (w miarę) komfortowo korzystać z WhatsAppa na kilku urządzeniach, trzeba się było nieźle nakombinować.

Można korzystać z WhatsAppa nawet na czterech połączonych urządzeniach jednocześnie, bez potrzeby utrzymywania połączenia z Internetem na telefonie. Połączony może być tylko jeden telefon na raz.

Jedna z ostatnich aktualizacji wprowadziła możliwość połączenia do czterech dodatkowych urządzeń z ich kontem WhatsApp. Te działają niezależnie od urządzenia głównego. Oznacza to, że użytkownicy mogą jednocześnie korzystać z WhatsApp na wielu telefonach. Nie muszą się już martwić się dezaktywacją starego urządzenia. Połączone smartfony łączą się z serwerami niezależnie od siebie, co oznacza, że nie ma już potrzeby przebywania "obok siebie", regularnego skanowania kodu QR czy innych kombinacji. Twórcy zadbali jednak o stosowny system zabezpieczeń. Dzięki niemu wszystkie inne sprzęty zostaną wylogowane, jeżeli smartfon główny nie był aktywny przez dłuższy czas.

Aby skorzystać z nowej funkcji, użytkownicy będą musieli wpisać swój numer telefonu w celu uzyskania jednorazowego kodu. Ten pozwoli pozwoli na połączenie dodatkowych urządzeń.

Synchronizacja wiadomości, by było jeszcze wygodniej

Poza opcją podłączenia większej ilości telefonów bez konieczności dezaktywacji konta na poprzednim urządzeniu, synchronizacja wiadomości pomiędzy nimi ma teraz sens. Nareszcie bowiem na każdym podłączonym urządzeniu będziemy widzieć tę samą historię wiadomości.

Źródło: Depositphotos

Kiedy wygodnie skorzystamy z WhatsAppa na kilku urządzeniach?

Funkcja jest wprowadzana globalnie i będzie dostępna dla wszystkich użytkowników w ciągu najbliższych tygodni. Możliwe, że możecie cieszyć się nią już teraz. Twórcy komunikatora zdecydowali się na implementację ich falami, jak zwykło to mieć w zwyczaju Google. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko wypatrywać nowości i uzbroić się w kapke cierpliwości. Jedno jest pewne: korzystanie z WhatsAppa jeszcze się nigdy nie było wygodniejsze!