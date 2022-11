Zoom zaczyna poważnie rozpychać się na rynku aplikacji usługowych. Z niewielkiej aplikacji do wideokonferencji może niebawem stać się gigantem, który podkradnie nieco klienteli Microsoftowi. Co powiecie na maila i kalendarze od Zooma? Wyglądają naprawdę dobrze.

Zoom kompletuje ekosystem

Na corocznej konferencji o nazwie Zoomtopia, firma zaprezentowała nowe produkty, które będą stanowić bezpośrednią konkurencję dla Outlooka. Zoom Mail wraz z dedykowanym kalendarzem wpisują się w minimalistyczny interfejs Zoom One i razem z wprowadzonym niedawno czatem zespołowy tworzą świetne narzędzia do zarządzania zespołem.

Źródło: Zoom

Usługi pocztowe mają być skierowane do małych i średnich firm, które cenią sobie prywatność wiadomości, bo usługa ma oferować pełne szyfrowanie. Klienci biznesowi będą mogli przenieść swoje stare skrzynki na nowe adresy z końcówką „@zmail.com”, lub stworzyć własną kombinację.

Źródło: Zoom

Kalendarze mają zaś ułatwić prowadzenie spotkań, bo umówione wydarzenia będą bezpośrednio przenosić do konferencji bez konieczności wysyłania linków tak, jak dotychczas. Zarówno kalendarz jak i poczta (póki co w wersji beta) będą w pełni zintegrowane z produktami dostępnymi w pakiecie Microsoft 365 i usługami Google.

Nowością zapowiedzianą na konferencji jest także Zoom Spots, czyli coś w rodzaju wirtualnej przestrzeni cooworkingowej, zaprojektowanej do pobudzania dyskusji i lepszej integracji pracowników działających w grupach. Nie do końca jednak rozumiem sens takiego zabiegu, bo w teorii wygląda to zupełnie tak jak zwyczajna rozmowa na Zoomie, ale z nieco luźniejszą otoczką. Jak będzie wyglądało to w praktyce? Tego dowiem się dopiero w 2023 roku.

Stock image from Depositphotos