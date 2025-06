WhatsApp odpala petardę. Ta funkcja zmieni podejście do komunikatora

Kilka tygodni temu portal WABetaInfo jako pierwszy poinformował, że Meta przygotowuje się do wprowadzenia funkcji generowania podsumowań wiadomości za pomocą sztucznej inteligencji. Dziś ta opcja oficjalnie trafia do użytkowników - chociaż jeszcze nie wszystkich. W pierwszej kolejności skorzystać z niej bowiem mogą szczęściarze w Stanach Zjednoczonych. Przyjrzyjmy się zatem jak działa ta nowość w praktyce dlaczego to właśnie ona może okazać się przełomem w zarządzaniu oknami rozmów.

Coraz więcej sztucznej inteligencji w WhatsAppie

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w upraszczaniu codziennych zadań, a jedną z najbardziej praktycznych funkcji jest podsumowywanie treści. W przypadku WhatsAppa, gdzie często zalewają nas rozmaite powiadomienia, możliwość szybkiego przejrzenia najważniejszych informacji jest na wagę złota i może pozwolić w mig nadrobić grupowe rozmowy i dołączyć do nich, jak gdybyśmy poświęcali im pełną uwagę.

Od teraz użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą skorzystać nowej funkcji napędzanej przez sztuczną inteligencję, która pozwoli im wygenerować krótkie podsumowania nieprzeczytanych wiadomości w dowolnym czacie. Dzięki temu nie trzeba przewijać setek postów, by nadrobić zaległości. Wystarczy szybki rzut oka na podsumowanie tego co się działo i mamy ogólny ogląd o czym toczyły się rozmowy. Jeśli zaś są one dla nas niewystarczające - zawsze możemy powrócić wyżej, do źródła, i sprawdzić źródło i doczytać to, co nas interesuje.

Jest wygoda, ale co z prywatnością?

Jednym z największych zmartwień przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji jest bez wątpienia ochrona danych. WhatsApp zapewnia, że funkcja podsumowań wiadomości jest w pełni prywatna. Jak informują twórcy komunikatora: ani Meta, ani WhatsApp nie mają dostępu do treści wiadomości czy samych podsumowań. Wykorzystano w tym celu technologię Private Processing, która pozwala na generowanie odpowiedzi bez naruszania prywatności użytkownika. Co więcej: nikt inny w czacie nie dowie się, że skorzystałeś z tej funkcji.

WhatsApp zdaje sobie sprawę, że nie każdy chce korzystać z AI, dlatego funkcja podsumowań jest domyślnie wyłączona. Użytkownicy mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą ją aktywować, a w ustawieniach zaawansowanej prywatności czatu wybrać, które rozmowy mogą być przetwarzane przez sztuczną inteligencję. Na razie opcja jest dostępna wyłącznie w języku angielskim i tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Firma zapowiada jednak, że jeszcze w tym roku planuje rozszerzyć wsparcie na inne języki i regiony. Miejmy zatem nadzieję, że Polska załapie się na listę wsparcia. Bo mimo że niekoniecznie będzie to narzędzie do rozmów prywatnych 1 na 1, to w przypadku grupowych pogawędek bez wątpienia będzie czymś na wagę złota. Zwłaszcza tych, w których dzieje się nadspodziewanie dużo.