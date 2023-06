WhatsApp z nową funkcją: przenoszenie rozmów proste jak nigdy

WhatsApp właśnie otrzymał nową funkcję, która znacząco ułatwia proces przenoszenia danych z jednego urządzenia na drugie. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy korzystają z kilku telefonów bądź często je zmieniają. Jak z niej skorzystać? Oto krótka instrukcja.

Jeszcze do niedawna przenoszenie rozmów między dwoma urządzeniami było stosunkowo skomplikowane. Proste i szybkie rozwiązanie nie istniało. Owszem, można było skorzystać z kopii zapasowej w chmurze, jednak nie każdy użytkownik akceptuje przenoszenie poufnych danych do chmury. Istniały również funkcje Przenieś czaty na Androida czy Przenieś czaty na iPhone'a jednak korzystanie z nich nie było szczególnie intuicyjne. W końcu zarządzający platformą WhatsApp postanowili rozwiązać tę kwestię.

O wprowadzeniu nowości poinformował Mark Zuckerberg, jednocześnie demonstrując jej działanie na swoim Facebooku. Co zrobić, by podobnie jak prezes Meta szybko i bezpiecznie przenosić rozmowy WhatsApp z jednego urządzenia na drugie? Oto krótka instrukcja.

Przenoszenie rozmów WhatsApp: od teraz szybko, prosto i bezpiecznie

By móc skorzystać z funkcji zaprezentowanej przez Zuckerberga będziemy potrzebować kilku rzeczy. Oprócz dwóch telefonów, co naturalne, dostępnej sieci WiFi. Ważne również, by obydwa urządzenia korzystały z tego samego systemu operacyjnego. Na ten moment nie ma mowy o przenoszeniu danych między Androidem a iOS nową metodą.

Kiedy już upewnimy się, że urządzenia zalogowane są do tej samej sieci WiFi, przechodzimy następującą ścieżkę w menu aplikacji telefonu, na który rozmowy mają zostać wysłane:

Ustawienia (Settings) Czaty (Chats) Przenieś czaty (Chat transfer)

Po wybraniu właściwej opcji na ekranie ujrzymy kod QR. Wystarczy go zeskanować przy pomocy dotychczasowego urządzenia i to wszystko – dane zostaną przeniesione.

fot. WhatsApp

Można przenosić nawet duże pliki

Największymi atutami nowej metody jest szybkość i pełne bezpieczeństwo. Przenoszone dane są szyfrowane, dlatego nie ma możliwości by dostały się w ręce niepowołanej osoby.

Kolejnym atutem jest również brak ograniczeń w wielkości przenoszonego pliku. W ten sposób można przenosić również duże załączniki i pliki multimedialne.

Na ten moment nie mamy informacji, kiedy usługa zostanie udostępniona powszechnie. Możemy się jednak spodziewać, że użytkownicy będą otrzymywać do niej dostęp stopniowo.