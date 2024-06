WhatsApp zmienia sposób synchronizacji. Już nie potrzebujesz Dysku Google

To zmiana której nikt się nie spodziewał. WhatsApp w najnowszej wersji beta na Androida nareszcie pozwoli zsynchronizować historię rozmów bez konieczności zużywania miejsca w naszej googlowskiej chmurze. Dotychczas każdorazowo trzeba było dokonywać synchronizacji w Dysku Google, by móc cieszyć się historią dostępu do wszystkich wiadomości na naszych urządzeniach. Jak informuje niezastąpiony w wynajdywaniu nowości serwis WABetaInfo, wkrótce ma się to zmienić. Bowiem już najnowsza wersja testowa komunikatora (2.24.9.19) przynosi łatwy transfer między urządzeniami bez konieczności sięgania po zewnętrzne źródła. Jak to będzie działać?

Nowy sposób przenoszenia historii rozmów w WhatsApp na Androida. Wystarczy kod QR

Teraz przy zmianie urządzenia w znacznie łatwiejszy sposób będziemy mogli przenieść historię rozmów między urządzeniami. Komunikator na starym urządzeniu wyświetli specjalny kod QR, który po zeskanowaniu na nowym urządzeniu przeniesie całą historię rozmów. Tylko tyle wystarczy, by cieszyć się całym archiwum. Nareszcie nie trzeba będzie wysyłać danych na zewnętrzne serwery, a co ważniejsze: nareszcie wszystko będzie znacznie sprawniejsze i unikniemy typowych problemów pt. "zabrakło miejsca na Dysku Google".

Co jednak niezwykle istotne — w przeciwieństwie do przenoszenia historii rozmów pomiędzy iOS i Androidem, tutaj nie trzeba żadnego fizycznego połączenia. Wszystko dzieje się bezprzewodowo i nie sprawia najmniejszych problemów.

Krok ku doskonałości. WhatsApp naprawdę robi to coraz lepiej

Wiele można WhatsAppowi zarzucić na przestrzeni lat, ale faktycznie platforma z każdą kolejną wersją nie tylko wygląda coraz lepiej, ale serwuje wygodne narzędzia dzięki którym korzystanie z komunikatora staje się po prostu łatwiejsze i przyjemniejsze. Na ten moment nowa opcja przenoszenia danych dostępna jest wyłącznie w wersji beta — ale prawdopodobnie kwestią najbliższych dni jest jej dostępność dla wszystkich w finalnej, stabilnej, wersji.