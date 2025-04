Nowa era prywatnych narzędzi AI w WhatsApp

Jest to odpowiedź na rosnące możliwości AI w zakresie zwiększania produktywności i kreatywności użytkowników, ale także na wyzwania związane z przetwarzaniem prywatnych danych przez modele AI, które często działają na zewnętrznych serwerach.

Czym jest Private Processing?

Private Processing to nowa, opcjonalna funkcja, która tworzy poufne i bezpieczne środowisko przetwarzania w chmurze. Umożliwi ona użytkownikom inicjowanie żądań do sztucznej inteligencji – na przykład w celu podsumowania nieprzeczytanych wątków wiadomości lub uzyskania sugestii dotyczących pisania – bez ujawniania treści tych wiadomości firmie Meta, WhatsApp, ani żadnym stronom trzecim. Meta podkreśla, że dzięki temu rozwiązaniu podstawowa obietnica prywatności WhatsApp, gwarantująca dostęp do wiadomości wyłącznie nadawcy i odbiorcy, zostanie zachowana nawet podczas korzystania z funkcji AI.

Sercem Private Processing jest wykorzystanie Zaufanych Środowisk Wykonawczych (Trusted Execution Environments - TEE), a konkretnie Poufnych Maszyn Wirtualnych (Confidential Virtual Machines - CVM). Dane przesyłane do przetwarzania są szyfrowane end-to-end pomiędzy urządzeniem użytkownika, a środowiskiem Private Processing za pomocą efemerycznych kluczy, do których Meta i WhatsApp nie mają dostępu. System został zaprojektowany, tak aby wiadomości nie były przechowywane na serwerach po zakończeniu sesji przetwarzania. Dodatkowe warstwy ochrony prywatności obejmują m.in. stosowanie protokołu Oblivious HTTP (OHTTP) z wykorzystaniem przekaźników stron trzecich, co ukrywa adres IP użytkownika przed Metą, oraz użycie anonimowych poświadczeń do uwierzytelniania, uniemożliwiających identyfikację konkretnego użytkownika inicjującego żądanie.

Transparentność i weryfikacja

Meta kładzie duży nacisk na transparentność i możliwość weryfikacji działania Private Processing przez niezależnych ekspertów. Firma zapowiada publikację kodu źródłowego niektórych komponentów systemu, obrazów binarnych CVM oraz rozszerzenie programu Bug Bounty o nowe rozwiązanie. Użytkownicy otrzymają również wgląd w logi żądań wysyłanych do Private Processing bezpośrednio w aplikacji. Ma to na celu budowanie zaufania i umożliwienie ciągłej kontroli nad architekturą prywatności i bezpieczeństwa.

Początkowe zastosowania Private Processing obejmą wspomniane podsumowywanie wiadomości i sugestie dotyczące pisania. Meta sygnalizuje jednak, że w przyszłości ta infrastruktura może znaleźć zastosowanie również w innych funkcjach wymagających przetwarzania danych z zachowaniem najwyższych standardów prywatności. Wdrożenie nowej technologii ma nastąpić "w nadchodzących tygodniach". Inicjatywa Private Processing stanowi ambitną próbę pogodzenia możliwości sztucznej inteligencji z niezachwianą ochroną prywatności komunikacji, na którą zwraca uwagę coraz więcej osób. Czas pokaże, jak ta technologia zostanie przyjęta przez użytkowników i jak wpłynie na dalszy rozwój komunikatorów internetowych.

