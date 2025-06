WhatsApp wprowadza to, czego użytkownicy nie znoszą

Meta zapowiedziała dziś paczkę nowości, które zmierzają do WhatsAppa. W przeciągu najbliższych miesięcy pojawią się subskrypcje kanałów, dzięki którym użytkownicy będą mogli wspierać swoje ulubione kanały, aby otrzymywać specjalne treści dla subskrybentów za miesięczną opłatą. Wspomniane kanały otrzymają też więcej możliwości docierania do swoich odbiorców – inteligentne sugestie pomogą w promowaniu treści w taki sposób, by zaintrygować potencjalnego klienta.

WhatsApp z subskrypcjami i reklamami – Meta zmienia komunikator w platformę społecznościową

A teraz czas na nieco mniej przyjemną wiadomość. Do WhatsAppa trafiają nowe reklamy, ale na szczęście tylko w sekcji Statusów. Firmy będą mogły wykupić reklamę, która jest następnie weryfikowana przez moderację w celu zbadania zgodności z polityką komunikatora. Po pozytywnej weryfikacji użytkownicy zobaczą reklamę w Statusach, ale nie będzie ona wyświetlać się w zwykłym feedzie.

Przy okazji Meta podzieliła się informacją, że ze Statusów korzysta półtora miliona użytkowników, więc dla reklamodawców jest to niezła okazja do zaprezentowania swoich produktów szerszej grupie odbiorców. Firma nie zdradziła jednak, ile reklama w Statusach będzie kosztować. Informacje zostały ogłoszone światu właśnie teraz, ale na wprowadzenie funkcji jeszcze trochę poczekamy. Oficjalne przewidywania w tej sprawie to „w przeciągu najbliższych miesięcy”.

Te nowe funkcje pojawią się wyłącznie w karcie Aktualizacje, czyli z dala od Twoich czatów prywatnych. Oznacza to, że jeśli korzystasz z WhatsApp wyłącznie do rozmów z bliskimi i przyjaciółmi, ta zmiana nie wpłynie na Twój sposób korzystania z aplikacji.

Nowe funkcje mają – według Meta – zbliżyć twórców i firmy do ich odbiorców oraz jeszcze mocniej promować WhatsApp jako platformę społecznościową, a nie tylko zwykły komunikator.

Stock image from Depositphotos