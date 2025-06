WhatsApp zachwyca. Zmiana której potrzebowali użytkownicy staje się faktem

Pewne zmiany w WhatsAppie wydawały się nigdy nie nadejść - i jednym z nich bez wątpienia były inne niż domyślny skórki dla okna rozmowy. Na szczęście jakiś czas temu coś się w temacie ruszyło. Możemy nie tylko ustawiać własne tapety, ale także korzystać z palety kilkudziesięciu kolorów "chmurek". Lepszy rydz niż nic, ale spokojnie. Meta wie, że to opcja po którą wielu sięga na co dzień i nie spoczęła jeszcze na laurach. Wkrótce będzie ich znacznie więcej niż do tej pory!

Więcej kolorów, więcej możliwości. WhatsApp obrodzi kolorami

WhatsApp ogłosił niedawno w aktualizacji dla iOS (wersja 25.17.70), że użytkownicy zyskają dostęp do 18 dodatkowych kolorów tematów czatu, co rozszerzyło opcje wyboru z 20, do 38 (!) wariantów kolorystycznych. To samo rozszerzenie palety kolorów jest teraz wprowadzane również dla użytkowników Androida w najświeższej wersji testowej aplikacji oznaczonej numerem 2.25.19.2, która już teraz dostępna jest dla testerów w Sklepie Play. Ta zmiana znacząco poszerza wachlarz opcji personalizacji, pozwalając użytkownikom na jeszcze lepsze dopasowanie wyglądu czatów do swoich preferencji. Nowe kolory można stosować zarówno do pojedynczych rozmów, jak i globalnie – dla wszystkich czatów i kanałów. Co istotne, paleta jest w pełni kompatybilna z trybami jasnym i ciemnym, co gwarantuje spójne wrażenia wizualne bez względu na preferowany styl wyświetlania.

Jak to dział w praktyce?

Podobnie jak w przypadku pierwotnego zestawu tematów, WhatsApp automatycznie dostosowuje interfejs czatu do wybranego koloru. Zmiana dotyczy nie tylko dymków wiadomości, ale także tapet i elementów graficznych. To pozwala każdemu oknu rozmowy wyglądać wyjątkowo i spójnie z Twoim stylem.

Użytkownicy mają pełną swobodę w stosowaniu kolorów – mogą personalizować pojedyncze rozmowy, korzystając z ekranu informacji o czacie, co daje im możliwość dostosowania wyglądu do charakteru danej konwersacji. Opcjonalnie: zmiana koloru w głównych ustawieniach aplikacji zastosuje wybrany odcień do wszystkich czatów i kanałów, zapewniając jednolity wygląd w całej aplikacji. Ta elastyczność to prawdziwy przełom dla miłośników personalizacji.

Użytkownicy powiedzieli wprost: chcemy więcej

Społeczność użytkowników WhatsApp pozytywnie zareagowała na wcześniejsze aktualizacje wprowadzające nowe motywy czatu, podkreślając duże zainteresowanie rozszerzonymi opcjami personalizacji. Najnowsze opcje związane z paletą kolorów mają szansę na jeszcze większe zwiększenie satysfakcji użytkowników, oferując im więcej możliwości i swobody w dostosowywaniu aplikacji. Ale to wyraźna ścieżka, którą obrał gigant i nikogo nie powinna specjalnie dziwić. Jakiś czas temu wprowadzono zresztą znacznie łatwiejsze zarządzanie paczkami samodzielnie przygotowywanych naklejek, co pozwala zwiększać zaangażowanie i przywiązanie ze strony użytkowników. A przecież o nic innego gigantowi nie chodzi.

WhatsApp wie co robi. Co ważne: nareszcie robi to sprawnie

WhatsApp po raz kolejny udowadnia wszystkim dookoła, że personalizacja to coś, obok czego nie można przejść obojętnie - i warto oddać opcje z nią związane w ręce użytkowników. Rozszerzenie liczby kolorów tematów czatu do 38 to krok w stronę większej swobody i kreatywności. Co prawda samo wdrożenie innych motywów zajęło Mecie zdecydowanie zbyt długo, ale miło widzieć że kiedy już się zdecydowali na pewne zmiany, to... konsekwentnie je kontynuują i zręcznie rozwijają. Bez zmuszania nas do czekania na nowości latami.