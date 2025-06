WhatsApp wprowadza rewolucyjne funkcje do komunikatora. Będzie wygodniej niż kiedykolwiek

To rozwiązanie, które pozwala użytkownikom szybko nadrobić zaległości w całym zastępie ich konwersacji. Jak to działa w praktyce? Gdy na naszym czacie pojawi się duża liczba nieprzeczytanych wiadomości, zamiast standardowego komunikatu o liczbie nowych treści, zobaczymy przycisk "Podsumuj z Meta AI". Raptem jedno kliknięcie wystarczy, by otrzymać zwięzłe streszczenie rozmowy, bez konieczności przewijania setek wiadomości. Funkcja ta została odkryta i przez portal WABeta.Info – i to właśnie jemu zawdzięczamy wszelkie informacje na jej temat. Jako że jest ona na razie dostępna wyłącznie w wersji beta na Androida i działa w trybie tzw. opt-in, czyli wymaga aktywacji przez użytkownika w ustawieniach prywatności.

Co istotne: WhatsApp kładzie ogromny nacisk na prywatność. Treści wiadomości nie są przechowywane ani powiązane z użytkownikiem. Wszystko przetwarzane jest w bezpiecznym, izolowanym, środowisku w chmurze, a podsumowania są usuwane natychmiast po wygenerowaniu. Dodatkowo, w rozmowach z włączoną opcją Zaawansowanej Prywatności, funkcje opartej na sztucznej inteligencji są automatycznie wyłączone, co gwarantuje, że nasze dane pozostają bezpieczne nawet przy aktywnym szyfrowaniu.

Podsumowanie wiadomości w WhatsApp. Co wiadomo o dostępności nowego narzędzia?

Na ten moment narzędzie do podsumowywania wiadomości jest dostępne wyłącznie dla wybranych testerów wersji beta na Androidzie. Nie mamy jeszcze żadnych wieści na temat potencjalnego wdrożenia funkcji na iOS czy obsłudze różnych języków niż angielski. Nie da się jednak ukryć, że to jedna z tych funkcji, w której drzemie ogromny potencjał. Zwłaszcza dla wszelkiej maści rozmów grupowych, gdzie często dzieje się aż za dużo. Tym sposobem zamiast nadrabiania setek wiadomości, pośród których poza konkretnymi informacji nie brakuje tematów pobocznych i żartów, będziemy mogli sprawdzić co się święci w chwilę wybierając pomoc w formie podsumowania całej konwersacji.

WhatsApp także z innymi nowościami opartymi na sztucznej inteligencji

Kolejną nowością w fazie rozwoju jest funkcja, która wspomoże nas w... pisaniu wiadomości. Narzędzie "Pomoc w pisaniu" (ang. Writing Help) pozwoli użytkownikom dopracować ton i przejrzystość wiadomości przed ich wysłaniem. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą, by ich komunikaty brzmiały bardziej profesjonalnie, przyjaźnie lub przyjacielsko. Podobnie jak w przypadku podsumowań, narzędzie to opiera się na bezpiecznej infrastrukturze.

Jak widać: ten rok dla WhatsAppa to nie tylko tona nowości, ale także tona nowości opartych na szeroko pojętej sztucznej inteligencji. Gigant robi co w jego mocy, by uczynić komunikację jeszcze bardziej efektywną i spersonalizowaną.