Oto nowości zmierzające do WhatsApp. Zmiany które powinny być obecne już od dawna

WhatsApp cieszy się coraz większą popularnością także i u nas. Komunikator od lat święci sukcesy w Europie i Stanach Zjednoczonych, Polacy jednak dotychczas woleli Messengera. Obie platformy należą do Facebooka, więc wszystkie dane trafiają do tego samego worka — ale WA nie kojarzy się jednoznacznie z portalem Zuckerberga. Poza tym od zawsze do założenia tam konta nie było potrzeba konta na FB. I nie da się ukryć, że komunikator ten z każdym miesiącem staje się coraz lepszy, co rusz serwując pakiet intrygujących nowości. W tym roku było ich co nie miara (od wsparcia dla biometrycznych zabezpieczeń w iPhone, przez usprawnienie wiadomości głosowych, na ciekawych funkcjach dla grup kończąc). Ekipa WABeta.info co rusz informuje o nowościach testowanych w wersjach beta aplikacji, a także dzielnie śledzi zmiany w kodzie, by wiedzieć czego spodziewać się w najbliższej przyszłości. No to właśnie, czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach?

aktywacja konta na więcej niż jednym urządzeniu — myślę że nazwa zdradza wszystko;

— myślę że nazwa zdradza wszystko; odblokowywanie twarzą — biometryczne zabezpieczenia to niezwykła wygoda. Jeżeli czujecie się pewniej zabezpieczając dostęp do aplikacji, ale nie lubicie co rusz wpisywać ręcznie hasła — dobra wiadomość. Wygląda na to że tryb odblokowywania twarzą trafi do urządzeń z Androidem, które mają wsparcie dla takich opcji;

— biometryczne zabezpieczenia to niezwykła wygoda. Jeżeli czujecie się pewniej zabezpieczając dostęp do aplikacji, ale nie lubicie co rusz wpisywać ręcznie hasła — dobra wiadomość. Wygląda na to że tryb odblokowywania twarzą trafi do urządzeń z Androidem, które mają wsparcie dla takich opcji; przeglądarka w komunikatorze — zamiast przełączania się do systemowej przeglądarki, opcja ta miałaby pozwolić otwierać linki bezpośrednio w komunikatorze;

— zamiast przełączania się do systemowej przeglądarki, opcja ta miałaby pozwolić otwierać linki bezpośrednio w komunikatorze; tryb ciemny — okazuje się, że wielu użytkowników jest zauroczonych ciemnymi motywami systemu i aplikacji. Rzeczy, której dotychczas w WhatsAppie szukać na próżno, ale po wielu miesiącach testów — prawdopodobnie już niebawem doczekamy się go także w stabilnych wariantach aplikacji;

— okazuje się, że wielu użytkowników jest zauroczonych ciemnymi motywami systemu i aplikacji. Rzeczy, której dotychczas w WhatsAppie szukać na próżno, ale po wielu miesiącach testów — prawdopodobnie już niebawem doczekamy się go także w stabilnych wariantach aplikacji; znikające wiadomości — intrygująca nowość dla grupowych rozmów, których administratorzy wyrażą na nie zgodę. Znikające wiadomości to funkcja o której mówi się od dawna, ale wygląda na to, że w końcu coś się w tej sprawie ruszyło — i jej implementacja jest bliżej niż kiedykolwiek.

Jak widać — rok 2020 dla użytkowników WhatsApp zapowiada się niezwykle ciekawie. Wiele dotychczasowych ograniczeń (jak chociażby to z aktywacją konta na jednym urządzeniu) okazywało się irytujące… no i pozostawiało urządzenia nieco w tyle z porównaniem do konkurencji. Moim głównym komunikatorem wciąż pozostaje Telegram, ale jako że służbowo czasem jestem zmuszony sięgnąć także po WhatsApp to cieszę się, że i tam coś nareszcie zaczyna się zmieniać.