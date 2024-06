Rozmowy na WhatsApp nigdy nie były tak wygodne. Co się zmieni?

WhatsApp od lat stara się nas przekonać, że jest najlepszym komunikatorem na świecie. Choć jest najpopularniejszy, do rozbudowanych funkcji, np. Telegrama, bardzo mu daleko. Nie da się jednak ukryć, że ekipa odpowiedzialna za jego rozwój stoi na wysokości zadania dostarczając nam rozwiązań, dzięki którym komunikacja na odległość staje się wygodniejsza. I mimo widma, że WhatsApp odejdzie w zapomnienie, ze względu na kontrowersyjne decyzje, jakie zapadły kilka lat temu, o kryzysie zapomnieli już wszyscy – głównie użytkownicy, którzy z tej aplikacji korzystają na całym świecie. Nawet tam, gdzie oficjalnie jest niedostępna lub blokowana. Co więc nowego przygotowano w aktualizacji, która już teraz powinna pojawić się zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach? To usprawnione rozmowy głosowe/wideo, które wchodzą na wyższy poziom i pozwolą uczestnikom na jeszcze większą interakcję.

Lepsze połączenia na komputerach i urządzeniach mobilnych w WhatsApp. Co oferują?

Rozmowy głosowe i wideo – czyli Połączenia – w WhatsApp pojawiły się w 2015 r. I choć na przestrzeni ostatnich lat przyzwyczailiśmy się do tego typu komunikacji, twórcy aplikacji przekonują nas, że może być jeszcze lepiej. Pomóc w tym mają zaprezentowane właśnie zmiany, dzięki którym rozmowy z przyjaciółmi, rodziną, czy znajomymi, będą wygodniejsze. Aktualizacja, która powinna pojawić się u wszystkich użytkowników w najbliższych tygodniach oferuje:

Udostępnianie ekranu z dźwiękiem: Funkcja idealna do wspólnego oglądania filmów – teraz podczas udostępniania ekranu można udostępnić również dźwięk

Funkcja idealna do wspólnego oglądania filmów – teraz podczas udostępniania ekranu można udostępnić również dźwięk Więcej uczestników: Teraz w rozmowie wideo mogą uczestniczyć nawet 32 osoby na różnych urządzeniach

Teraz w rozmowie wideo mogą uczestniczyć nawet 32 osoby na różnych urządzeniach Wyróżnienie mówcy: Szybko sprawdzisz, kto aktualnie mówi, dzięki automatycznemu wyróżnieniu mówcy i wyświetleniu go jako pierwszego na ekranie

WhatsApp przypomina także o kodeku MLow, który zwiększa niezawodność połączeń. Połączenia na urządzeniach mobilnych cechują się lepszą redukcją szumów i echa, co ułatwia rozmowy w głośnym otoczeniu, a połączenia wideo mają wyższą rozdzielczość dla użytkowników z szybkim łączem. Dźwięk jest wyraźniejszy nawet przy słabej jakości sieci lub starszym sprzęcie. W przyszłości planowane są kolejne aktualizacje, dzięki którym rozmowy głosowe i wideo mają być jeszcze lepsze.

Warto też przypomnieć, że ekipa odpowiedzialna za rozwój komunikatora pracuje nad wieloma nowymi funkcjami i udoskonaleniami aplikacji. W wersjach testowych na Androida i iOS pojawiają się ciągle jakieś nowinki wpływające na wygodne korzystanie z WhatsApp. Tak jak ostatnio opisywane przez nas ułatwienia w przeglądaniu multimediów w społecznościach, czy przypinanie kanałów i rozmów na górze listy, co pozwala na szybkie przejście do najważniejszych czatów. Komunikator rozwija się zarówno w wersji klasycznej, z której korzystają wszyscy, jak i ten przygotowywanej z myślą o przedsiębiorcach. WhatsApp Business oferuje teraz m.in. więcej możliwości dzięki SI, konta Meta Verified, czy rozmowy z większymi firmami za pośrednictwem czatu. Warto więc zaglądać do aplikacji, by sprawdzić, czy pojawiło się w niej coś nowego.