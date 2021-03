WhatsApp nie próżnuje – trwają zaawansowane prace nad nową funkcją… ale czy naprawdę potrzebną?

Sam z wysyłania wiadomości głosowych w komunikatorach nie korzystam w ogóle. Przeglądając rozmowy na Telegramie (który jest moim głównym komunikatorem od wielu lat) — zarówno w grupowych jak i prywatnych konwersacjach takich wiadomości — doliczyłem się… dosłownie jednej takiej wiadomości, którą autor nagrał prowadząc samochód. Ale wiem, że taka forma wymiany wiadomości jest całkiem popularna, a nie wszystkie trwają kilka czy kilkanaście sekund. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, twórcy wkrótce wprowadzą opcję przyspieszenia odsłuchiwania wiadomości. Niczym w aplikacjach podcastowych do wyboru będziemy mieć opcję x1.0, x1.5 oraz x2.0. Jak to wygląda w testowej wersji na Androida można podejrzeć na poniższych zrzutach:

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.

More details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021