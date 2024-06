Takich zmian w WhatsApp brakowało. Ułatwią korzystanie z komunikatora

Jak to zwykle bywa, informacje o nowościach w komunikatorze, które mogą być testowane przez użytkowników WhatsApp w wersji beta jest serwis WABetaInfo, który nie dość, że przygląda się każdej wersji bardzo blisko, to lubi również grzebać w kodzie w poszukiwaniu zmian, nad jakimi pracuje ekipa z WhatsApp. Na co więc wpadli ostatnio pasjonaci z tego serwisu? To przede wszystkim uporządkowanie grup oraz kanałów, które stają się coraz bardziej popularne. Nowością na Androidzie jest między innymi możliwość przypinania ulubionych kanałów, w taki sposób, by zawsze znajdowały się na szczycie listy kanałów i były dostępne w pierwszej kolejności. W społecznościach pojawia się opcja podglądu wszystkich multimediów przesłanych przez członków grup co ułatwi wyszukiwanie interesujących nas treści. Choć nie każdy użytkownik bety ma możliwość przeszukiwania tych multimediów, serwis wskazuje, że funkcja powinna zbliżać się do ukończenia, co wskazuje, że wkrótce trafi do wszystkich.

Również posiadacze iPhone'ów mogą liczyć na nowości – choć nie ma ich dużo. W nowej wersji testowej komunikatora pojawia się m.in. możliwość dodawania dodawania rozmów do specjalnego katalogu "ulubione" co pozwoli na szybkie przechodzenie do najważniejszych czatów bez konieczności szukania ich na liście. To rozszerzenie filtrów, nad którymi ekipa z WhatsApp pracuje od dłuższego czasu i które powinny trafić do wszystkich już niebawem.

WhatsApp także z nowościami dla firm. Z czego skorzystają przedsiębiorcy?

Przy okazji warto przypomnieć, że w ostatnich dniach WhatsApp wprowadził nowe rozwiązania dla tych, którzy korzystają z komunikatora w wersji biznesowej. Te jednak skupiają się przede wszystkim na sztucznej inteligencji i dodatkowej weryfikacji konta. Twórcy komunikatora są przekonani, że dzięki narzędziom SI przedsiębiorcy korzystający z WhatsApp do komunikacji z klientami mogą zapewniać właściwą pomoc, a także pomóc odkrywać nowe produkty i usługi. Każda firma będzie mogła skorzystać z SI, aby szybko udzielać trafnych odpowiedzi na często zadawane pytania. Integracja narzędzi SI pozwoli tworzyć reklamy wyświetlane na Instagramie bądź Facebooku oraz ułatwi nawiązywanie kontaktów z klientami.

WhatsApp rozszerza też Meta Verified w Brazylii, Indiach, Indonezji i Kolumbii. Niebieska odznaka oznacza, że firma zarejestrowała się w Meta i jest chroniona przed podszyciem się pod jej konto. Firmy korzystające z Meta Verified uzyskują również od Meta szeroką pomoc dotyczącą konta i mogą za pośrednictwem swoich pracowników wykorzystywać WhatsApp na wielu różnych urządzeniach. Tę samą niebieską odznakę można również zobaczyć na ich Kanałach i niestandardowych stronach WhatsApp, które są łatwo dostępne w mediach społecznościowych i online. Wkrótce zakres tej usługi zostanie rozszerzony o kolejne firmy i kraje.

W sytuacjach wymagających rozmów na żywo, WhatsApp wprowadza możliwość nawiązywania połączeń za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli podróż wymaga skomplikowanej prośby lub ktoś chce porozmawiać o możliwości otwarcia nowego rachunku w banku, czasami najlepszym sposobem na uzyskanie pomocy jest szybka rozmowa. Funkcja ta jest obecnie testowana i w nadchodzących miesiącach jej dostępność zostanie rozszerzona o kolejne firmy.