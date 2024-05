WhatsApp pozostaje jednym z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Aż dziw bierze, że pewne zmiany w aplikacji zachodzą tak... wolno. Nie zmienia to faktu, że twórcy platformy właściwie każdego tygodnia testują i serwują kolejne nowości. Teraz twórcy platformy testują odświeżony edytor grafik — nareszcie stanie się on bardziej użyteczny!

Edytor WhatsApp doczeka się dużych zmian. Będzie bardziej użyteczny

Edytor zdjęć i wideo który jest obecnie dostępny w WhatsApp powstał dawno temu i... delikatnie mówiąc: odstaje od standardów, do których przyzwyczaiła nas konkurencja. Ale jak informuje niezastąpiony w tropieniu nowości serwis WABetaInfo, wkrótce może się to nareszcie zmienić. W jednej z wersji beta twórcy portalu zauważyli zupełnie nową wersję tego modułu. I jedną z najważniejszych zmian jest... brak ograniczenia do 24 dostępnych w aplikacji kolorów. Od teraz można będzie skorzystać z dowolnej barwy, która dostępna jest na obrazie przez "pobranie" go z materiału źródłowego.

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bo choć to jest największa zmiana — to twórcy komunikatora poprzestawiali także dostęp do narzędzi. Teraz łatwiej będzie nam po nie sięgnąć. To zmiana typowo UXowa, która nie wywróci komunikatora do góry nogami — ale bez wątpienia jest krokiem w dobrym kierunku. Bo każda zmiana wyglądu wpływająca na użyteczność aplikacji jest zmianą ku lepszemu!