WhatsApp jednocześnie na kilku urządzeniach to początek. Nadchodzi fala nowości

O tym, że WhatsApp będzie można zainstalować na wielu urządzeniach i korzystać na nich z komunikatora bez konieczności dezaktywacji wiemy od dłuższego czasu. O tych zmianach pisaliśmy ostatnio w marcu w tekście Uruchamianie jednego konta WhatsApp na kilku urządzeniach równocześnie brzmi jak piękny sen, ale staje się rzeczywistością. Jak to ma wyglądać? Wtedy nie widzieliśmy. To się zmienia wraz z najnowszymi doniesieniami WABetaInfo, które znane jest z rozbierania testowych wersji WhatsApp na części i sprawdzania, nad czym pracują programiści odpowiedzialni za komunikator.

WhatsApp w niedalekiej, choć wciąż nieokreślonej, przyszłości pozwoli na jednoczesne korzystanie z komunikatora na czterech urządzeniach. To fantastyczna wiadomość dla wszystkich, którzy posiadają przynajmniej dwa smartfony i dodatkowy tablet. Do tej pory można było ograniczyć się wyłącznie do jednego z nich, a przełączanie się między nimi jest frustrujące i wiążące się z dezaktywacją poprzedniego. Niestety nadal nie wiemy, w jaki sposób będzie wyglądała migracja danych i sposób samego logowania na pozostałych urządzeniach, ale warto trzymać rękę na pulsie.

WhatsApp na wielu urządzeniach jednocześnie. Szykuje się mała rewolucja w popularnym komunikatorze

Możliwość bezproblemowego korzystania z WhatsApp na wielu urządzeniach to chyba jedna z tych nowości, na którą czeka wielu z Was. Jednak zanim otrzymacie tę możliwość, w komunikatorze pojawią się inne funkcje — te także wpłyną pozytywnie na korzystanie z aplikacji. Jedną z nich jest usprawniona wyszukiwarka. A ta pozwoli na odszukiwanie wiadomości z konkretnych dni. Po naciśnięciu paska wyszukiwania, nad klawiaturą pojawi się ikona kalendarza — to tu będzie można wskazać konkretną datę, w której wyszukane będą wpisane w pasku słowa.

Nowością będzie też narzędzia do zarządzania danymi, które WhatsApp trzyma w pamięci urządzenia. Te pozwolą na odszukiwanie dużych plików, które zostały wysłane, czy tych przekierowywanych dalej. Pojawi się też możliwość wyświetlanie przesłanych zdjęć z możliwością ich sortowania, usuwanie wiadomości z pominięciem tych, oznaczonych gwiazdką. Zmiany te usprawnią zarządzanie miejscem zajmowanym przez dane komunikatora — a te, jak wiadomo, szybko się kumulują.

Wszystkie opisywane powyżej nowości pochodzą z wersji testowych komunikatora w wersji na Androida i iOS i nie wiadomo, kiedy zostaną udostępnione publicznie — może to nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni lub dopiero za kilka miesięcy. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość, w szczególności czekając na możliwość korzystania z WhatsApp na wielu urządzeniach jednocześnie