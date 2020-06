Numery użytkowników WhatsAppa do znalezienia w Internecie

Funkcja zaproszeń wiąże się bowiem z tworzeniem publicznego linku, dzięki któremu wybrane osoby mogą dołączać do grupy. W lutym tego roku dziennikarz Deutsche Welle Jordan Wildon zwrócił uwagę na fakt, że takie linki są indeksowane przez Google, dzięki czemu odnalezienie wybranych konwersacji grupowych nie było większym wyzwaniem – wystarczyło skonstruować odpowiednie zapytanie. Po upublicznieniu tego faktu wyszło na jaw, że sprawa ta była zgłaszana Facebookowi i w odpowiedzi serwis napisał, że taka cecha działania zaproszeń jest znana i była… zamierzona.

Facebook twierdzi, że nie jest w stanie kontrolować działania wyszukiwarek internetowych. Sprawa ma ciągnąć się od 2016 roku, a w międzyczasie WhatsApp dodał metatag „noindex” wykluczający witrynę z indeksowania przez boty Google. To wcale nie oznacza jednak, że dotyczy to także Binga czy Yandex. Po użyciu operatora „site:chat.whatsapp.com” można w dalszym ciągu wyszukiwać listy linków z zaproszeniami. To samo dotyczyło Telegrama.

Jak sprawdzić, czy nasz numer telefonu z WhatsApp jest w Google?

Obecnie Google indeksuje natomiast numery telefonów w domenie wa.me w formacie „https://wa.me/XXXXXXXXXXX”. Taki link pozwala na nawiązanie kontaktu z osobami, których numerów nie posiadamy w książce telefonicznej. Bardzo szybko można więc sprawdzić, czy dany numer jest publicznie dostępny. Później w komunikatorze zobaczyć można avatar danego kontaktu, po czym dla bardziej zaawansowanych technicznie osób nie będzie problemem zdobycie większej ilości informacji na temat danej osoby.

Niebezpiecznik, który opisał dzisiaj szeroko tę sprawę, zrobił też eksperyment, w którym zapytano 5 przypadkowych osób o kwestię obecności ich numeru w Sieci. Jak można się było spodziewać, niektórzy nie przykładają do tego w ogóle żadnej wagi, inni są wyraźnie zaniepokojeni i zaskoczeni takim obrotem sprawy.