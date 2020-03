W sieci pojawiły się informacje o tym, że jedna z największych wad (przynajmniej dla mnie) komunikatora WhatsApp ma zniknąć. Chodzi o możliwość używania jednego konta na kilka urządzeniach. Na chwilę obecną wygląda to tak, że aplikacja jest jakby doklejona do jednego smartfona i jednej karty SIM, przez co przesiadając się na inny testowy telefon, nie mogę używać WhatsAppa na poprzednim. Muszę też dodatkowo „zarejestrować” nowy sprzęt. Bardziej obrazowo – takiego na przykład Messengera możecie spokojnie używać na dwóch smartfonach jednocześnie, WhatsAppa już nie.

Taka możliwość ma się jednak w WhatsApp pojawić, a użytkownik miałby otrzymywać po prostu powiadomienie bezpieczeństwa, że jego konto jest używane na innym urządzeniu. Dla mnie to bardzo istotna zmiana i już nie mogę się jej doczekać. Nie bardzo widzę sens takiego blokowania drugiego urządzenia, nawet jeśli w zamyśle miało to wpływać na bezpieczeństwo.