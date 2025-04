WhatsApp: moc nowości w aplikacji. Z tych świetnych funkcji skorzystasz już dziś

Nowe funkcje WhatsApp. Twórcy komunikatora podsumowują ostatnie zmiany

Jedną z nowości z której twórcy komunikatora są bez wątpienia dumni, jest sprawdzenie w czasie rzeczywistym, ile osób z grupy jest aktualnie online. Informacja ta wyświetla się bezpośrednio pod nazwą grupy, co ułatwia nawiązanie rozmowy dokładnie wtedy, gdy odbiorcy są dostępni. To idealne rozwiązanie nie tylko dla grup rodzinnych, ale także wszelkiej maści zespołów projektowych czy znajomych umawiających się na wspólne wyjścia.

Funkcja tworzenia wydarzeń była wcześniej dostępna jedynie w grupach, ale od kilku tygodni możemy ją wykorzystać również w rozmowach indywidualnych. Nowości obejmują także opcję odpowiedzi „być może”, dodanie gościa, ustawienie terminu końcowego i przypinanie wydarzenia na górze czatu. To znacząco ułatwia planowanie spotkań.

Podczas połączeń wideo mamy teraz możliwość powiększenia obrazu. Wystarczy zsunąć palce na ekranie, to analogiczny gest do tego, który znamy z aplikacji do zdjęć. Ponadto WhatsApp wprowadził możliwość dodawania nowych uczestników do trwających rozmów indywidualnych bezpośrednio z czatu. Klikając ikonę połączenia w prawym górnym rogu, mamy możliwość błyskawicznego rozszerzenia rozmowy. To doskonałe narzędzie przy spontanicznych konferencjach czy szerszym planowaniu w gronie najbliższych. A jeśli już mowa o połączeniach - ich jakość została znacznie ulepszona dzięki optymalizacji systemu routingu. Komunikator oferuje wysoką jakość rozmów nawet w przypadku niestabilnych i wolnych połączeń internetowych.

Administratorzy kanałów mogą teraz nagrywać i publikować krótkie filmy (ich długość nie może przekroczyć 60 sekund). To znakomity sposób na szybkie dzielenie się aktualnościami, informacjami z życia firmy czy kulisami projektów. Funkcja ta przypomina Relacje na Intagramie, ale z zachowaniem intymności i ukierunkowania do konkretnej grupy zaangażowanych odbiorców.

Nowe opcje dla użytkowników iPhone'ów

Sporo zmian doczekali się także użytkownicy smartfonów od Apple. WhatsApp rozszerzył opcje związane z reakcjami:teraz możemy łatwo zobaczyć, jakie reakcje pojawiły się pod wiadomością, a także w mig dodać coś do siebie. To idealne w swojej prostocie narzędzie do codziennej komunikacji, z którego na co dzień korzystają miliony użytkowników.

Ponadto właściciele iPhone'ów mogą skanować dokumenty bezpośrednio z poziomu WhatsApp. Wystarczy wejść w panel załączników, wybrać opcję „Skanuj dokument” i dalej postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Od kilku tygodni WhatsApp może być również domyślną aplikacją do wiadomości i połączeń.

Meta wie co robi. WhatsApp chce być więcej, niż "tylko" komunikatorem

Wprowadzone zmiany jasno pokazują, że WhatsApp coraz śmielej zmierza w stronę zamiany komunikatora w bardziej kompleksowe narzędzie. Na szczęście wciąż udaje mu się pozostawać intuicyjną aplikacją do prywatnych rozmów, ale jeśli ktoś chce wycisnąć z niego więcej: nic nie stoi na przeszkodzie. Choć prawda jest taka, że z porównaniem do rynkowej konkurencji w postaci WeChat czy Line - pozostaje w temacie daleeeeeko w tyle. Ale kto wie, może któregoś razu nadrobi, a nawet przegoni wspomniane narzędzia?