Masz WhatsAppa? Lidl właśnie zaskoczył klientów nową funkcją

Lidl stawia na technologiczne rozwiązania – po elektronicznych oznaczeniach cenowych, kasach samoobsługowych, aplikacji mobilnej i internetowym sklepie przyszła pora na zaznaczenie swojej obecności w jednym z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Od teraz ofertę niemieckiej sieci będziecie mogli przeglądać bezpośrednio w WhatsApp.

Lidl z własnym kanałem nadawczym na WhatsApp

Dwa lata temu WhatsApp wprowadził kanały nadawcze, czyli rozwiązanie znane między innymi z Telegrama czy Instagrama. To dobre miejsce dla firm, restauracji, celebrytów czy klubów sportowych, by utrzymywać kontakt ze społecznością i dzielić się bieżącymi nowościami.

Teraz z kanału nadawczego będzie korzystać także i Lidl, a dołączający do niego klienci będą mogli przeglądać promocje z gazetki bez opuszczania komunikatora. Jak to zrobić? Wystarczy zeskanować kod z powyższej grafiki, lub wyszukać bezpośrednio w aplikacji. Po otwarciu WhatsAppa apka otworzy automatyczną wiadomość, którą należy wysłać – wtedy trzeba jedynie kliknąć „Start” w celu potwierdzenia subskrypcji. W styczniu ubiegłego roku na ten sam krok zdecydowała się konkurencyjna sieć marketów Kaufland.

Jeśli uważasz, że masz coś ciekawego do przekazania, to możesz założyć swój własny kanał, przechodząc do sekcji Aktualizacje, a następnie klikając trzy kropki w rogu ekranu. Kanały są publiczne, więc każdy będzie mógł go wyszukać i zobaczyć historię czatu z ostatnich 30 dni.

Stock image from Depositphots