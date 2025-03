Masz 15 sekund, żeby zaistnieć na WhatsApp. Użytkownicy GG korzystaliby nagminnie

Dziś rano Kamil informował o nowości w WhatsApp dedykowanej posiadaczom urządzeniem od Apple, dzięki której mogą oni teraz ustawić komunikator od Meta jako domyślną aplikację do dzwonienia i wysyłania wiadomości. To jednak nie koniec aktualizacji WhatsApp na dziś – firma przekazała bowiem, że do aplikacji trafiła też muzyczna funkcja.

Wzbogać swoje statusy na WhatsApp fragmentami utworów muzycznych

WhatsApp coraz mocniej zaczyna przypominać Instagram – to już nie tylko zwykły komunikator do rozmów z bliskimi, ale pełnoprawna platforma społecznościowa. To właśnie od wspominanego Instagrama WhatsApp zaczerpnął nową funkcję, czyli dodawania fragmentów piosenek do statusów. Dotychczas służyły one do dzielenia się codziennymi wydarzeniami ze znajomymi i rodziną – teraz można wzbogacić je o oprawę dźwiękową.

Co trzeba zrobić, żeby dodać muzykę? Wystarczy podczas tworzenia statusu kliknąć zieloną ikonę nuty – to aktywuje ekran z biblioteką dostępnych utworów (zarówno nowych hitów, jak i klasyków). Użytkownik może wybrać pożądany fragment piosenki i dodać ją do udostępnianej chwili – są jednak dwa warunki. Dla formatu zdjęciowego limit czasowy utworu ograniczono do 15 sekund, a w przypadku wideo do 60 sekund.

Status WhatsApp od zawsze umożliwia dzielenie się codziennymi wydarzeniami ze znajomymi i rodziną. Czym jednak są takie chwile bez odpowiedniej oprawy dźwiękowej? Od dziś możesz już dodawać muzykę do aktualizacji statusu.

W komunikacie prasowym przekazano, że status jest w pełni szyfrowany – to oznacza, że WhatsApp nie może zobaczyć udostępnianych przez użytkownika treści. Funkcja jest już dostępna globalnie i można uzyskać ją przez aktualizację aplikacji.