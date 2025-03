Rewolucyjna zmiana w WhatsApp. Skorzystasz z przyjemnością

Wraz z najnowszą wersją systemu iOS (18.2), Apple umożliwiło użytkownikom iPhone'ów wybór domyślnych aplikacji firm trzecich do obsługi połączeń i wiadomości. Nie trzeba było długo czekać, by Meta zrobiła z niej użytek. Najnowsza wersja WhatsApp dla iOS oficjalnie wspiera tę funkcję. Użytkownicy mogą teraz ustawić WhatsApp jako domyślną aplikację do dzwonienia i wysyłania wiadomości.

Możesz ustawić WhatsApp jako domyślną aplikację do rozmów i wiadomości w iPhone

Według informacji podanych przez niezastąpiony w informowaniu o wszystkich zmianach związanych z WhatsAppem serwis WABetaInfo, najnowsza wersja aplikacji dla iOS pozwala na zrobienie użytku z nowej funkcji. Po wybraniu nowej domyślnej aplikacji, każda próba wykonania połączenia z poziomu książki telefonicznej lub kliknięcia na numer telefonu w Safari spowoduje uruchomienie rozmowy przez WhatsApp zamiast standardowej aplikacji Telefon na iPhone.

Aby wybrać WhatsApp jako domyślną aplikację do połączeń i wiadomości:

Zaktualizuj WhatsApp do najnowszej wersji w App Store; Przejdź do aplikacji Ustawienia; Wybierz "Aplikacje domyślne"; Zmień domyślną aplikację do połączeń i wiadomości na WhatsApp.

Funkcja wyboru domyślnych aplikacji w iOS 18.2 jest wynikiem zmian wprowadzonych przez Apple, głównie w odpowiedzi na regulacje Unii Europejskiej dotyczące sprawiedliwej konkurencji. Początkowo zmiany miały dotyczyć wyłącznie użytkowników w Europie, jednak Apple zdecydowało się udostępnić nową opcję na całym świecie.

Poza możliwością zmiany domyślnej aplikacji do połączeń i wiadomości, użytkownicy iPhone'ów mogą teraz również wybrać własne aplikacje do obsługi maili, filtrowania połączeń, przeglądania internetu, tłumaczenia, zarządzania hasłami czy klawiatur. Lokalnie otrzymaliśmy także możliwość wyboru domyślnej aplikacji do map, co dla wielu będzie prawdziwym przełomem i zmianą, której wypatrywaliśmy od lat.