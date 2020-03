WhatsApp kontra fake news – czy to się może udać?

Żyjemy w bańce

Kolejnym problemem jest życie w bańce. Może to nie dotyczy Ciebie, ale zastanów się przez chwilę jak wielu ludzi żyje w bańkach, które sami wytworzyli? Jak wielu ludzi otacza się osobami na podobnym poziomie i o podobnych poglądach? O ile łatwiej uwierzyć w informację, która posiada społeczną/grupową akceptację wśród ludzi z których poglądami się zgadzasz, a wręcz utożsamiasz?

WhatsApp postanowił zadziałać w tym temacie. O ile problem fake newsów w popularnych serwisach i usługach jest już zaadresowany (to nie znaczy, że jest bliski rozwiązania) o tyle ten problem na polu komunikatorów leży dalej odłogiem. WhatsApp poinformował oficjalnie, że od jakiegoś czasu pracuje nad nowym rozwiązaniem do sprawdzania faktów w obrębie naszych wiadomości. Brzmi dobrze?

Do tej pory użytkownicy WhatsApp mogli sprawdzić fakty/kontekst dla wszystkich grafik które otrzymywali. Już to było krokiem w dobrą stronę, ponieważ czasami wystarczy jedno zdjęcie, aby stworzyć fake news przypominający wirusa. Autorzy popularnego komunikatora poszli o krok dalej. Beta testerzy aplikacji na Androida otrzymują nową opcję, która służy do sprawdzenia faktów / kontekstu każdej wiadomości jaką otrzymali.

Czy to wystarczy, aby pokonać fake news?

Zdecydowanie nie. Zwróć uwagę, że jest to dalej proces w pełni manualny. Wymaga zaangażowania ze strony użytkownika, a więc jego świadomego działania. Po pierwsze potencjalna ofiara fake newsa musi być świadoma, że to może być fake news. Po drugie musi chcieć poświęcić swój czas, aby to sprawdzić. Oczywiście ta opcja jest przydatna, ponieważ pozwala wykonać część operacji za użytkownika. Jednak dalej to mało.

Z drugiej strony czy wyobrażacie sobie co by to było, gdyby WhatsApp dokonywał tej operacji automatycznie? Ile osób skierowałoby się przeciw nim za tak silną ingerencję w ich wiadomości? Wygenerowałoby to ogromną ilość pytań na tle zaufania i moralności. Wydaje się, że to co zaprezentował WhatsApp to maksimum tego co można zrobić w obrębie komunikatorów.

Kluczowe jest jednak to, aby pamiętać o jednym. Nie wszystko co znajdziemy w internecie to prawda.