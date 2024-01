WhatsApp: dostęp do komunikatora nigdy nie był lepiej strzeżony. Warto z tej opcji korzystać

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Przez lata można było odnieść wrażenie, że władająca nim firma Meta podchodzi do tematu dość po macoszemu. Dopiero chęć wprowadzenia drastycznych zmian w regulaminie połączona z buntem użytkowników okazała się chlustem zimnej wody i zmotywowała ekipę Marka Zuckerberga do działania. Od kilkunastu miesięcy regularnie serwowane nam są mniejsze lub większe zmiany. A specjalizujący się w przekopywaniu kodu najnowszych wersji testowych serwis WABetaInfo stale informuje nas o wprowadzanych czy planowanych zmianach. Nie ma tygodnia, by nie pojawiły się kolejne informacje w temacie.

Przywykliśmy też do tego, że raz wersja na Androida dostaje wcześniej nowości, a później iPhone musi nadganiać, raz jest na odwrót. Tym razem to po kilku miesiącach spóźnienia na smartfony Apple dociera bezpieczne logowanie bez haseł z wykorzystaniem Passkey!

WhatsApp na iPhone i logowanie bez hasła. Aplikacja ze wsparciem passkey!

Bezpieczne logowanie bez hasła staje się coraz powszechniejszą metodą, po którą sięga coraz więcej usług. WhatsApp nie pozostaje w tyle — i kilka miesięcy temu wprowadziło wsparcie dla takowej na smartfonach z Androidem. Teraz, jak informuje wspomniany serwis, testowa wersja na iPhone'a (dostępna za pośrednictwem usługi TestFlight) dorobiła się nowego menu konfiguracji związanego z logowaniem. I jest ono jasnym znakiem, że niebawem użytkownicy iPhone'ów także będą mogli korzystać z bezpiecznego logowania do komunikatora bez konieczności podawania hasła. Nareszcie!

Nie bez powodu najwięksi rynkowi gracze decydują się na rozwój i korzystanie z tego właśnie rozwiązania. Zarówno Google, Microsoft jak i Apple ochoczo zasilają nimi swoje produkty — i dobrze. To pewniejsze niż dotychczas dostępna weryfikacja za pośrednictwem wiadomości e-mail czy SMS.