WhatsApp wprowadza praktyczną zmianę. Pozwoli zapanować nad chaosem

WhatsApp ani trochę nie zatrzymuje się z aktualizacjami. Właściwie każdego tygodnia wprowadza do aplikacji zmianę, która czyni korzystanie z aplikacji łatwiejszym i przyjemniejszym. Ten nie jest żadnym wyjątkiem.

WhatsApp stworzy albumy z przesyłanych hurtowo obrazków. Teraz również w kanałach

Jeżeli przesyłacie na WhatsAppie regularnie dużo multimediów, to prawdopodobnie tamtejszy chaos nie raz i nie dwa dał wam się we znaki. Twórcy komunikatora postanowili jednak wziąć przykład z konkurencji — i nareszcie zaczną je serwować w formie, która jest znacznie bardziej przystępną. Pogrupują je i zaserwują w postaci jednego, odpowiednio skatalogowanego, albumu.

https://x.com/WABetaInfo/status/1735938713618633201

I tak — analogiczna opcja jest już od jakiegoś czasu dostępna w rozmowach prywatnych oraz grupach. Teraz jednak nareszcie dotrze ona również do kanałów, gdzie obrazkowy chaos najczęściej potrafił się we znaki. Co ważne: albumy te wspierać będą także reakcje obowiązujące na kanale, co pozwoli zaoferować jeszcze więcej interakcji.

Wygodniej i czytelniej — o to przecież chodzi

W przypadku kanałów na których pojawia się dużo wiadomości, często obrazkowy chaos potrafił dawać się mocno we znaki. Całe szczęście — WhatsApp po czasie nareszcie postanowił wprowadzić znane i lubiane rozwiązanie także i tam.

Póki co opcja ta dostępna jest w wersji beta aplikacji (wersja na Androida — 2.23.26.16). Prawdopodobnie trafi ona do szerszego grona odbiorców w ciągu najbliższych kilku tygodni. Nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że na tym jeszcze nie koniec usprawnień związanych z multimediami w komunikatorze.