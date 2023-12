Nowa funkcja WhatsApp. Nietypowa, ale warto ją znać — będzie przydatna!

WhatsApp ani trochę nie zwalnia tempa. Kolejna wersja testowa oprogramowania przynosi kolejną nowość. Tym razem mowa o funkcji, która jest dość nieoczywista, ale bez wątpienia znajdzie swoich miłośników. Chodzi o dzielenie się muzyką i filmami podczas wideorozmów.

Dzielenie się muzyką i filmami podczas wideorozmów. Oto nowa funkcja WhatsApp

Jak informuje niezastąpiony w temacie nowości ze świata WhatsApp serwis WABetaInfo, w wersji beta na Androida oznaczonej numerkiem 2.23.26.18 twórcy wprowadzili zupełnie nowy moduł. Chodzi o dzielenie się multimediami z rozmówcami podczas wideorozmów.

Jak to ma działać w praktyce? Podczas trwającej wideorozmowy, odtwarzane przez nas na urządzeniu multimedia będą automatycznie udostępniane naszym rozmówcom. Nie będzie to jednak standard który automatycznie się aktywuje. By działał jak twórcy sobie to zaplanowali — niezbędne będzie aktywowanie udostępniania ekranu przez jedną ze stron.

Wspólne słuchanie i oglądanie. WhatsApp stawia na więcej interakcji

WhatsApp przez lata był daleko w tyle za konkurencją jeżeli chodzi o wdrażanie nowych funkcji. Widać jednak, że twórcy komunikatora wzięli się za niego i nie tylko chcą nadgonić konkurencję, ale także zaoferować funkcje których u nich brakuje. Bo chociaż Apple w swoim FaceTime wdrożyło bardzo fajne opcje wspólnego oglądania wideo, to przez zamknięcie w ekosystemie jest do dość... no cóż: ograniczone pole do manewru. Kiedy mowa o WhatsApp — mowa o multiplatformowym narzędziu, które najwyraźniej umożliwi w ten sposób "dzielić się" wszystkimi multimediami z poziomu smartfona.

Na tę chwilę nie wiemy jeszcze ile przyjdzie nam poczekać na wdrożenie tej funkcji — ale prawdopodobnie jest to kwestia najbliższych kilku miesięcy.