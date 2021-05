Ale się porobiło. Teraz to WhatsApp bije się o prywatność użytkowników

O ile nie da się zaprzeczyć, że niektóre z tych przepisów są dobre (jak np. posiadanie osoby do kontaktu z lokalnymi oddziałami władzy, aby uniknąć sytuacji, w której Facebook wykręca się, że nikt nie mówi w nim po polsku), o tyle jako całość przepisy te dają bardzo dużą władzę administracji państwowej nie tylko nad samymi komunikatorami i platformami, ale przede wszystkim – nad treścią, która się w nich znajduje. Wystarczy połączyć to, że platforma (np. Facebook) będzie odpowiadała za to, co użytkownicy na nią wrzucą z faktem, że raz usunięta treść nie będzie mogła być powielana, ponieważ oprogramowanie samo będzie usuwało takie treści. Nietrudno wyobrazić więc sobie sytuacje, że władza „prosi” Facebooka o usunięcie jakichś nieprzyjemnych dla niej treści i kiedy platforma się na to zgodzi (bo nie ma powodów by tego nie robić) automatycznie zablokowana zostanie możliwość postowania takich treści gdziekolwiek, efektywnie – ułatwiając cenzurowanie treści przez rząd. Jednak nie to jest w tych przepisach najważniejsze.

Nowe przepisy to koniec szyfrowania end-to-end. „Problem” z prywatnością jest tu niedopowiedzeniem

Najbardziej w przypadku WhatsAppa w oczy rzuca się podpunkt, który mówi o tym, że w przypadku zapytania ze strony rządowej komunikator ma udostępnić wykaz rozmów i ich treść. Takie rzeczy są niemożliwe w przypadku szyfrowania end-to-end, a jak WhatsApp słusznie zauważył w swoim FAQ, aby stworzyć mechanizm, który będzie w stanie na polecenie strony rządowej przekazać informacje o konkretnym użytkowniku, trzeba wpierw stworzyć narzędzie które gromadzi takie informacje o wszystkich użytkownikach platformy i przechowywać te dane przez cały czas. Takie narzędzie z kolei pozwoliłoby na zmapowanie dokładnej siatki powiązań każdego Indyjskiego obywatela oraz mogło naruszyć prywatność obywateli spoza kraju, których wiadomości wymieniane z Indyjskim rozmówcą również by do niego trafiły.