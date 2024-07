WhatsApp w ostatnim czasie wyjątkowo uważnie słucha próśb użytkowników. Nowa funkcja w aplikacji to rzecz, którą konkurencja ma od lat — a teraz trafia również do WhatsAppa. Wielu z nas skorzysta z niej na co dzień!

Koniec "gubienia" czatów. Teraz w WhatsAppie przypniesz rozmowy na których ci zależy

Przypinanie konwersacji do których nieustannie wracamy to funkcja na wagę złota. Korzystam z niej regularnie w wielu komunikatorach, ale WhatsApp postanowił temat nieco utrudniać. Jak wiadomo: standardowo wszystkie okna rozmów sortowane są chronologicznie, bazując na ostatnich wysłanych i otrzymanych wiadomościach. A gdy takich okien konwersacji mamy otwartych wiele - sprawy lubią się komplikować i trudno się w tym połapać.

Pomoże nam w tym właśnie przypinanie okien rozmów!

Skupianie się na ulubionych osobach stało się o wiele łatwiejsze w WhatsApp. Od dziś możesz szybko znaleźć osoby i grupy, które są dla Ciebie najważniejsze, na górze karty połączeń i jako filtr czatów. Niezależnie od tego, czy jest to rodzinny czat grupowy, czy najlepszy przyjaciel, „ulubione” będą takie same we wszystkich czatach i połączeniach, dzięki czemu można je również szybko wybierać z karty połączeń.

Aby przypiąć okna ulubionych rozmów należy przejść do sekcji z filtrami, następnie wybrać Ulubione -> a później dodać do ulubionych. Wtedy wszystkie wskazane przez nas konwersacje trafią do specjalnej sekcji, która zawsze będzie na samym szczycie okna rozmowy, gwarantując łatwy dostęp do wszystkich konwersacji na których nam najbardziej zależy.

Nowa opcja trafia już do użytkowników urządzeń z Androidem na pokładzie. Tym razem właściciele iPhone'ów muszą uzbroić się w odrobinę cierpliwości.