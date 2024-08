WhatsApp wprowadza zmiany. Skończą się problemy z przekrętami

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na rynku. Jednak aby utrzymać swoją pozycję, platforma stale musi wprowadzać zmiany, które dodadzą nowe funkcje oraz usprawnią te już istniejące. Ważnym elementem każdej aplikacji, w tym komunikatorów jest bezpieczeństwo użytkowników. Niestety, rozmiary platformy i ogromna liczba osób korzystających z aplikacji sprawiają, że WhatsApp jest rajem dla cyberprzestępców. Użytkownicy co chwile są nękani fałszywymi ofertami pracy, czy innymi szwindlami.

W związku z tym platforma postanowiła wprowadzić zmiany, które w przynajmniej mały stopniu pomogą walczyć z oszustami korzystającymi z komunikatora.

WhatsApp pozwoli blokować nieznane konta

W sklepie Play pojawiła się nowa aktualizacja aplikacji WhatsApp dla uczestników programu beta na urządzeniach z systemem Android. Mowa tu o aktualizacji opatrzonej nazwą 2.24.17.24, z której dowiadujemy się o nowościach, jakie wkrótce trafią do aplikacji. Jak podaje portal WABetaInfo, władze komunikatora zamierzają wprowadzić nowe zabezpieczenia. Już teraz prowadzone są testy funkcji automatycznej blokady wiadomości od nieznanych kont.

Gdy ta opcja jest włączona, WhatsApp będzie automatycznie blokować wiadomości z nieznanych kont, jeśli przekroczą określoną liczbę znaków, chroniąc użytkowników przed niechcianą lub potencjalnie szkodliwą komunikacją. Dodatkowo ta funkcja ma na celu poprawę wydajności urządzenia poprzez ograniczenie napływu spamu i niechcianych wiadomości, które mogą obciążać aplikację. Fałszywe konta są w stanie w krótkim czasie zalać użytkowników szeregiem potencjalnie niebezpiecznych wiadomości. Użytkownik sam dostanie możliwość włączenia lub wyłączenia tego narzędzia.

WABetaInfo

Wspomniana funkcja nadal znajduje się w fazie rozwoju i nie wiadomo kiedy trafi do wszystkich użytkowników. Warto jednak pamiętać, że to nie jedyna opcja, która dba o bezpieczeństwo użytkowników. WhatsApp wykorzystuje obecnie zautomatyzowane narzędzia do wykrywania i odfiltrowywania złośliwych podmiotów na platformie przy jednoczesnym zachowaniu prywatności, w tym algorytmy identyfikujące podejrzane zachowania i masowe przesyłanie wiadomości.

Grafika: depositphotos