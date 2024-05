Meta potrafi zaskakiwać kolejnymi funkcjami dodawanymi do WhatsAppa. I choć najczęściej piszemy o nich w kontekście nowych opcji związanych z użytkowaniem samego komunikatora — czy to usprawnień w postaci przypinania więcej rozmów, czy innych tego typu drobnostek, to czasem wychodzą oni kompletnie poza swoją strefę komfortu i serwują coś zupełnie z innej bajki. Tak sprawy mają się z organizacją i planowaniem wydarzeń w obrębie wiadomości grupowych Społeczności.

Wydarzenia — nowa funkcja społecznościowa trafi do WhatsApp

Organizowanie wydarzeń to coś, co doskonale znamy chociażby z Facebooka. Opcja ta od lat dostępna jest na platformie i wielu po dziś dzień korzysta z niej na co dzień. Zarówno dla drobnych, prywatnych, celów jak spotkanie z przyjaciółmi, jak i tych bardziej biznesowych. Opcji jest wiele — i mogą zawierać się w nich zarówno spotkania prywatne, na żywo, jak i te zupełnie internetowe — jak rozmaite wideorozmowy w popularnych komunikatorach.

I najwyraźniej Meta chce iść za ciosem i widząc wzrost popularności Społeczności i rozmów grupowych w swoim komunikatorze, zapewnić analogiczną opcję także i w jego obrębie. By nie trzeba było sięgać po żadne dodatkowe kalendarze czy inne platformy. Utworzone w ten sposób wydarzenia trafią jako przypięta wiadomość do rozmowy na samym szczycie — i wybierając ją możemy zobaczyć całą dyskusję z nią związaną. Coś w rodzaju pojedynczego wątku.

Dzięki wydarzeniom łatwiej jest teraz planować spotkania bezpośrednio w WhatsApp, niezależnie od tego, czy chodzi o wirtualne spotkanie, czy kolację urodzinową. Każdy może utworzyć wydarzenie, na które inni mogą odpowiedzieć, aby cała grupa wiedziała, kto przyjdzie. Goście mogą również znaleźć wydarzenie na stronie informacyjnej grupy, a osoby wybierające się otrzymają powiadomienie, gdy wydarzenie będzie się zbliżać. Wydarzenia pojawią się najpierw w grupach należących do społeczności, a w nadchodzących miesiącach zostaną udostępnione wszystkim grupom.

Nowa funkcja będzie udostępniana użytkownikom falami. Jak twierdzą przedstawiciele Meta w oficjalnej informacji, proces ten zajmie nawet do kilku miesięcy.

WhatsApp staje się coraz bardziej... społecznościowy

To żadna tajemnica że w kwestii serwisów społecznościowych Meta czuje się jak ryba w wodzie. To w końcu do nich należą jedne z największych tego typu usług na świecie — Facebook i Instagram. I widząc jakie funkcje cieszą się tam największym powodzeniem, platforma w analogicznym kierunku rozwija także swój inny produkt. Czy to dobrze czy źle? Cóż — trudno jednoznacznie wyrokować. Pewnym jednak jest, że trudno narzekać na nudę w temacie — i właściwie każdego miesiąca otrzymujemy coś nowego. Organizacja wydarzeń może okazać się strzałem w dziesiątkę chociażby w kontekście planowanych grupowych wideorozmów, które od jakiegoś czasu są w stanie obsłużyć nawet 32 użytkowników jednocześnie.