Telegram na Antyweb pojawia się często. I to nie dlatego, że komunikator wzbudza wiele kontrowersji związanych z jego wykorzystywaniem przez Rosję i Ukrainę. Piszemy o nim przede wszystkim w kontekście aktualizacji, które pojawiają się regularnie i które wprowadzają do aplikacji na smartfony i komputery tyle nowości, że konkurencja może tylko stać z boku i zazdrościć. I choć Telegram nie jest najpopularniejszym komunikatorem na świecie, śmiało można powiedzieć, że jest najbardziej rozbudowanym.

Kilka tygodni temu twórcy Telegrama potwierdzili, że z aplikacji korzysta już ponad 900 mln użytkowników każdego miesiąca. To świetny wynik, ale wciąż daleko my do WhatsApp, który ma mieć (w zależności od danych) od 2 do 3 mld aktywnych użytkowników miesięcznie. Nie przeszkadza to jednak ekipie Pavla Durova w ciągłym dążeniu do stworzenia uniwersalnego komunikatora oferującego znacznie więcej niż rozmowy tekstowe, głosowe i wideo.

Telegram z nowościami. Co ciekawego trafi do użytkowników?

Twórcy Telegrama chwalą się, że udostępniona właśnie aktualizacja wprowadza 17 różnych nowości. I to w zaledwie miesiąc od ostatniej wersji, która wprowadziła edytor naklejek – to coś, co w zeszłym roku było jednym z hitów iOS17.

Tym razem w komunikatorze pojawia się między innymi przeprojektowany panel "mój profil". Pozwala on teraz zobaczyć nasz profil w ten sam sposób, w jaki widzą go inni użytkownicy. Można w nim teraz szybko edytować dowolne informacje. W panelu można teraz ustawić datę urodzin. W dzień urodzin każdy, kto odwiedzi twój profil, zostanie powitany animowanym konfetti i mnóstwem balonów. Na profilach można też wyświetlać informacje o tym, jakie prowadzimy kanały. To pozwoli na dotarcie do nowych odbiorców.

Komunikator w nowej wersji to także możliwość udostępniania położenia na czas nieokreślony. Do tej pory lokalizację na żywo można było udostępniać przez ograniczony czas, teraz można robić to do momentu, aż sami nie przestaniemy udostępniać lokalizacji. Usprawniono też mechanizm przekazywania wiadomości do innych kontaktów.

Telegram w nowej wersji już dostępny. W aplikacji pojawia mnóstwo ciekawych funkcji

Teraz takie wiadomości pokazują będą pokazywaly zdjęcie profilowe użytkownika, od którego zostały przekazane. To ułatwi identyfikację osób w czacie i sprawi że będą one łatwiejsze do czytania w przypadku przekazanej rozmowy. W aplikacji pojawiają się też dodatkowe ustawienia pozwalające jeszcze bardziej kontrolować powiadomienia o reakcjach na twoje wiadomości.

Telegram nie zapomina też o tych, którzy korzystają z abonamentu Premium. W najnowszej aktualizacji użytkownicy płatnej wersji komunikatora otrzymują m.in. animowane emoji w ankietach, możliwość ponownego wyświetlania reklam w kanałach, czy anonimowe otwieranie relacji. Ta ostatnia funkcja przyda się przede wszystkim tym, którzy cenią sobie prywatność i nie chcą, by inni widzieli to, co robią w komunikatorze.

Aktualizacja jest już gotowa do pobrania w App Store, Google Play oraz w aplikacji na komputery Mac i Windows.