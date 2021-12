Telegram nie działa. Trwa awaria lubianego komunikatora

Nie, spokojnie - to nic po Waszej stronie. Popularny komunikator internetowy regularnie polecany jako alternatywa dla Messengera i WhatsAppa ma problemy — i najzwyczajniej w świecie przestał działać.

Awaria komunikatora Telegram

Nie wiadomo jakie są przyczyny awarii — mimo że ostatnie wpisy w social mediach twórców oprogramowania dodane zostały raptem kilka godzin temu, nie zajęli oni jeszcze stanowiska w kwestii problemów z dostępem do usługi. Jak wynika z danych zgromadzonych przez niezawodny w temacie Down Detector, pierwsze problemy były zgłaszane przez użytkowników dzisiaj po godzinie 18. Ale z czasem zaczęło przybywać "skarg" w portalu — i faktycznie, u mnie usługa w chwili pisania tego tekstu nie jest dostępna na żadnym urządzeniu. Wszędzie widzę jedynie komunikaty "Aktualizowanie" — i mimo że teoretycznie mogę wysłać wiadomość, to z rozmów innymi kanałami wiem, że moi rozmówcy ich nie otrzymują.

Nawet jeśli Was jakimś cudem problem nie dotknął, istnieje duża szansa, że dotknął waszych rozmówców — warto więc skorzystać z innych form komunikacji. W komentarzach na Down Detector ludzie z różnych części świata wspominają o problemach z komunikatorem. Część z nich otrzymuje wiadomości od swoich znajomych i rodziny, ale nie mogą niczego wysłać.

