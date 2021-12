Slack nie działa. Awaria usług Amazon Web Services

Slack, nawet dla ludzi na co dzień pracujących w biurze, jest podstawowym narzędziem komunikacji. Rozbudowana platforma pozwala nie tylko na wymianę wiadomości, tworzenie grup rozmówców i dedykowanych tematycznie kanałów, ale też wymianę plików czy połączenia telefoniczne. I choć już wtedy jest niezastąpioną pomocą, to przy pracy zdalnej dla wielu okazuje się jedynym narzędziem komunikacji. Korzystałem z niego przy wcześniejszych projektach, korzystamy też redakcyjnie na Antyweb - i wiem, że bez niego, jak bez ręki. Dlatego problemy z działaniem usługi potrafią naprawdę narobić nam problemów. A takie problemy zawitały do platformy przed kilkoma godzinami, o czym informowali użytkownicy z całego świata.

Na szczęście ekipa Slacka dość sprawnie zaczęła działać - a najwięcej problemów sprawiło to w innej strefie czasowej. Główna fala problemów przypadła na czas, kiedy w Polsce była noc choć w godzinach porannych wciąż jeszcze można odczuwać drobne problemy i nie u wszystkich platforma działa:

Jeżeli zastanawiacie się czy to problem z Waszej strony czy usługi -- to uspokajam, że tym razem tej drugiej. Jakie jest rozwiązanie? Uzbroić się w cierpliwość i czekać -- stopniowo wszystko wraca do normy, ale możliwe, że przywrócenie wszystkiego do stanu używalności jeszcze chwilę potrwa i możecie wciąż trafić na jakieś problemy, których być nie powinno.

Z podobnymi problemami borykają się też użytkownicy Trello - platformy pomagającej w zarządzaniu projektami.

W sieci pojawia się wiele zgłoszeń z usługami oferowanymi w ramach chmury Amazon: Amazon Web Services. Downdetector od kilkudziesięciu minut wyświetla informacje o problemach na całym świecie. Z AWS korzysta wiele serwisów - w tym wspomniany Slack i Trello, które serwery Amazon wykorzystują m.in. do przechowywania grafik.