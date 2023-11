WhatsApp z przydatną nowością. Sprawdź w czym może Ci pomóc

WhatsApp dostanie wkrótce nową, dość niespodziewaną funkcję. Co ona wprowadzi do popularnego komunikatora?

WhatsApp dostanie swój… ChatGPT? Nowość w komunikatorze

Nie oszukujmy się — w ostatnim czasie mamy do czynienia z prawdziwym zalewem funkcji opartych na sztucznej inteligencji. „AI” w świecie technologii stało się bardzo często powtarzaną mantrą i najwyraźniej całkowicie dotarło to już do Mety — firmy, do której należy między innymi Facebook, Instagram czy właśnie WhatsApp. Meta już wcześniej opracowała swój model językowy o nazwie Llama 2, a poza tym na początku tego roku ogłosiła, że pracuje nad wprowadzeniem chatbota AI na swoje platformy. Teraz właśnie się to dzieje.

Meta dotrzymała słowa i już teraz wprowadza chatbota AI do WhatsAppa, chociaż do funkcji na razie nie ma jeszcze oficjalnie dostępu ze względu na testy beta. Co jednak istotne, firma współpracuje z Microsoft Bing, co ma pomóc w tym, że chatboty w WhatsAppie czy innych platformach Mety (to zapewne kwestia chwili) będą działać bardzo dobrze i zapewnią użytkownikom dopracowane i zaawansowane doświadczenie.

Chatbot w WhatsApp — co zmieni i do czego się przyda?

Najnowsza wersja WhatsApp o numerze v2.23.24.26 posiada już chatbota. Na zrzucie ekranu od WABetaInfo można zauważyć, że nad ikoną czatu znajduje się nowy przycisk, który służy do obsługi właśnie chatbota AI. Na ten moment nie znamy specjalnie dużo szczegółów, jednak można założyć, że będzie to… po prostu normalny chatbot. Całość więc zapewne będzie działać podobnie do ChatGPT, Google Barda, Bing AI czy chatbota w Snapchacie.

Źródło: WABetaInfo

Będzie w stanie więc nam pomóc w napisaniu wiadomości, odpowie na różne pytania i wiele więcej. Jak już wcześniej wspomniałem, skoro chatbot oficjalnie zmierza do WhatsAppa, to bardzo możliwe, że wkrótce pojawi się również w innych aplikacjach firmy — na przykład Messengerze czy Instagramie. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

