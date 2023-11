Zupełnie nowa aplikacja Spotify już dostępna! Oto co się zmieniło

Spotify to jedna z tych platform, która nigdy nie bała się szaleć ze zmianami w interfejsie swojego produktu. Na przestrzeni lat byliśmy wielokrotnie świadkami jak platforma odważnie wprowadzała zmiany, które były dość drastyczne z punktu widzenia użytkowników. Tym razem — na szczęście — w szerszym ujęciu takie drastyczne wcale nie będą. Bowiem platformie chodzi przede wszystko o ujednolicenie funkcji i interfejsu pomiędzy urządzeniami na których najczęściej użytkownicy sięgają po ich platformę, a... telewizorami.

Zupełnie nowy Spotify w twoim telewizorze!

Aplikacja Spotify w telewizorze może wydawać się trochę przesadą, ale w praktyce... nie bez powodu wielu użytkowników z niej korzysta. Systemy audio jak soundbary podpięte do telewizora to dobra wymówka, by uruchomić ulubioną muzykę właśnie tam. Do tego warto dodać treści takie jak podcasty z wideo czy dostęp do klipów — i nabiera to sporo sensu. Ponadto dochodzą jeszcze aplikacje na telewizorach które wbudowane są w konsole do gier i pozwalają odtwarzać wybraną przez nas muzykę podczas zabawy. Sytuacji w których warto sięgać po Spotify na telewizorach jest zatem, jak widać, dość sporo. No ale właśnie, w ostatnim czasie doświadczenie pomiędzy smartfonami, komputerami, a telewizorami było dość... różne. Teraz jednak platforma wprowadza ogrom zmian!

Nowy wygląd strony głównej: Przeprojektowaliśmy stronę główną, dostosowując ją do naszych aplikacji mobilnych i stacjonarnych. Teraz możesz łatwo znaleźć znajome skróty do ulubionych, ostatnio odtwarzanych plików audio i spersonalizowanych rekomendacji bezpośrednio na górze strony głównej.

Kolejka odsłuchiwania: wcześniej użytkownicy na TV mogli wyświetlać tylko następny utwór w kolejce. Teraz, dzięki nowo wprowadzonemu widokowi Teraz odtwarzane, możesz lepiej zarządzać sesją słuchania, przeglądając i kontrolując, co będzie odtwarzane jako następne, dzięki łatwo dostępnej kolejce.

Tryb ciemny: W sytuacjach, gdy telewizor nie ma być w centrum uwagi, wystarczy włączyć tryb ciemny w widoku Teraz odtwarzane. Spowoduje to przyciemnienie ekranu i dostrojenie wizualizacji, aby wyświetlić minimalną ilość informacji, dzięki czemu można słuchać i nadal zachować nastrój.

Przełączanie kont: Ponieważ z telewizora korzysta prawdopodobnie wiele osób w gospodarstwie domowym, przełączanie kont jest kluczową funkcją dla użytkowników aplikacji TV. Ułatwiliśmy przełączanie kont, zawsze pokazując aktywny profil w prawym górnym rogu ekranu. Konta profilowe można zmieniać w dowolnym momencie, wybierając zdjęcie profilowe, dzięki czemu doświadczenie jest dostosowane do preferencji i nawyków słuchania.

Jak widać — jest tego bez liku i tak naprawdę całe doświadczenie Spotify na telewizorach zostaje wywrócone do góry nogami. Na szczęście: w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nowości powinny być już dostępne w każdym telewizorze oferującym aktualizacje do najnowszej wersji aplikacji, która kilka godzin temu została udostępniona dla każdego.

