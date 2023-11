Te narzędzia pozwolą skrócić każdy link w ciągu kilku sekund

Każdego dnia jesteśmy zalewani linkami do stron internetowych. Dlaczego więc nie uczynić ich bardziej estetycznymi i użytecznymi? W tym artykule dowiesz się, jak skrócić linki, by zyskać na czytelności i funkcjonalności.

Jak skrócić link do strony?

Linki do stron internetowych są nieodłącznym elementem naszej cyfrowej codzienności. Udostępniamy je w prywatnych wiadomościach, a także wykorzystujemy w celach marketingowych czy biznesowych. Długie i skomplikowane adresy URL mogą być jednak dość nieestetyczne. Jest to szczególnie istotne, jeśli wykorzystujemy je w marketingu. Czasami też zależy nam na tym, aby link był łatwy do zapamiętania lub przepisania. Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych narzędzi, które przychodzą w takich sytuacjach z pomocą. Ten artykuł pomoże zrozumieć, kiedy warto skracać linki, a także, w jaki sposób to zrobić.

Dlaczego warto skracać linki?

Estetyka i czytelność

Długie linki mogą sprawić, że treści stają się nieczytelne i nieestetyczne. Krótki link jest bardziej atrakcyjny wizualnie i łatwiejszy do umieszczenia w różnych materiałach, takich jak ulotki, plakaty czy prezentacje.

Oszczędność miejsca

Wielokrotnie spotykamy się z ograniczeniami dotyczącymi długości linków, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie każdy znak jest cenny. Skrócenie linku pozwala zaoszczędzić cenne miejsce, które można wykorzystać na dodatkową treść.

Śledzenie kliknięć

Wiele narzędzi do skracania linków oferuje funkcje śledzenia kliknięć. Dzięki temu możesz monitorować, ile osób kliknęło Twój link, co może być niezwykle przydatne w celach marketingowych i analitycznych.

Źródło: Depositphotos

Narzędzia do skracania linków

Istnieje wiele narzędzi online, które pozwalają na szybkie i łatwe skracanie linków. Oto kilka popularnych opcji:

Bitly

Bitly to jedno z tych narzędzi, które cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników internetu. To nie tylko skracacz linków. To cała platforma, która oferuje wiele dodatkowych funkcji, aby pomóc w optymalizacji Twoich działań online. Jednym z głównych atutów Bitly jest możliwość śledzenia kliknięć. Dzięki tej funkcji masz wgląd w to, ilu użytkowników odwiedziło Twoją witrynę po kliknięciu w skrócony link. To nieocenione narzędzie, jeśli prowadzisz kampanie marketingowe lub chcesz monitorować efektywność swoich działań online. Narzędzie oferuje 4 plany subskrypcyjne – w tym wariant FREE za który nie trzeba płacić.

TinyURL

Już sama nazwa TinyURL wyjaśnia, do czego służy ta platforma. Jednym z jej największych atutów jest prostota obsługi. Nie musisz się rejestrować ani zakładać konta, aby zacząć korzystać z narzędzia. Po prostu wklej długi link, kliknij "Skróć", i gotowe! Jednak to nie koniec zalet tego narzędzia. W płatnej wersji TinyURL masz możliwość tworzenia niestandardowych aliasów dla swoich skróconych linków. To oznacza, że możesz nadać linkowi bardziej przyjazną dla użytkownika nazwę powiązaną z Twoją domeną, co zwiększa jego atrakcyjność i rozpoznawalność.

Ow.ly

Ow.ly to narzędzie oferowane przez Hootsuite, znanej platformy do zarządzania mediami społecznościowymi. Niestety nie jest ono dostępne w darmowym wariancie. Aby skorzystać z zalet skracacza URL Ow.ly, trzeba utworzyć konto w Hootsuite. W pakiecie otrzymujesz dostęp do zestawu narzędzi zaprojektowanych do lepszego zarządzania mediami społecznościowymi.

T.ly

T.LY URL Shortener to kolejne narzędzie, które sprawia, że długie linki prezentują się o wiele schludniej i są łatwiejsze do udostępniania. Tu także można dodawać własne niestandardowe domeny. Serwis umożliwia też dokładne monitorowanie, skąd pochodzą użytkownicy i oferuje narzędzie do analizy kliknięć. Serwis oferuje też darmowe rozszerzenie do przeglądarek internetowych. Dzięki nim skracanie linków staje się jeszcze prostsze. Rozszerzenie są kompatybilne z przeglądarkami Chrome, Firefox, Edge i Opera.

ShortURL

ShortURL to kolejny serwis, który ułatwi udostępnianie długich linków na platformach takich jak Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, TikTok, blogach i stronach internetowych. Wystarczy wkleić długi URL i kliknąć przycisk "Skróć URL". Po skróceniu linku możesz śledzić, ile kliknięć otrzymał. Usługa posiada protokół HTTPS oraz szyfrowanie danych. Co ważne, ShortURL eliminuje wszystkie linki rozprzestrzeniające spam, wirusy i złośliwe oprogramowanie.