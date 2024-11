WhatsApp z ważną nowością. Dziwne, że dopiero teraz

WhatsApp od lat jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Żeby jednak utrzymać pozycję lidera, aplikacja stale musi się zmieniać. Dlatego też jej twórcy, co rusz wprowadzają nowe funkcje i usprawnienia. Jako że program dostępny jest na wielu różnych platformach, w tym komputery, tablety i smartfony, często każdą z wersji musi rozwijać osobno. Niektóre z nowych funkcji są jedynie kosmetyczne i możemy ich nawet nie zauważyć, jednak najnowsza aktualizacja wprowadza coś, co powinno znajdować się tam już od dawna. Chodzi o zaproszenia w formie QR.

Reklama

WhatsApp wprowadza zaproszenia QR do kanału

Na stronie WABetaInfo pojawiła się informacja o najnowszej aktualizacji aplikacji WhatsApp dla uczestników Google Play Beta Program programu beta. Oznaczona numerem 2.24.25.7 wprowadza bardzo ciekawą funkcję. Już od dłuższego czasu twórcy aplikacji promują funkcję specjalnych kanałów informacyjnych. Do tej pory, żeby do takowego dołączyć, najczęściej trzeba było mieć konkretny link, co nie jest najwygodniejszą opcją.

Teraz użytkowników czekają zmiany i to bardzo pozytywne, gdyż dołączenie do czyjegoś kanału będzie można wykonać poprzez zeskanowanie kodu QR. Aby skorzystać z tej opcji dla swojego kanału, użytkownicy muszą najpierw otworzyć swój kanał i przejść do opcji udostępniania, znajdujących się na górnym pasku aplikacji. Tam znajdą opcję wygenerowania i wyświetlenia kodu QR powiązanego z ich kanałem. Kod QR można następnie wykorzystać do łatwego zaproszenia innych do obserwowania kanału.

Rozwiązanie to jest znacznie wygodniejsze od tradycyjnego wysyłania linków. Szczególnie jeżeli mówimy o sytuacjach, gdy znajdujemy się z naszym rozmówcą twarzą w twarz. Zamiast wysyłać link, wystarczy pokazać kod QR, który druga osoba będzie mogła wygodnie zeskanować. Zeskanowany kod przekieruje użytkowników do kanału, gdzie mogą przeglądać jego treści i jednym kliknięciem rozpocząć obserwowanie.

Grafika: depositphotos