Ważna funkcja WhatsApp już dostępna. Będziesz z niej korzystał

Każdemu czasem zdarza się napisać wiadomość i -- przez rozproszenie powiadomieniami czy innymi czynnościami -- zapomnieć ją wysłać. Dotychczas WhatsApp był fatalny w informowaniu nas o tym, że nie wysłaliśmy wiadomości do naszych znajomych czy to w grupie. Teraz nareszcie szkice wiadomości będą odpowiednio oznaczone -- co bez wątpienia ucieszy wielu zapominalskich użytkowników.

Nowa funkcja WhatsApp. Szkice nareszcie będą odpowiednio oznaczone w aplikacji

Od teraz wracając do okna rozmowy w której napisaliśmy szkic wiadomości czekać będzie na nas odpowiednie oznaczenie. Pogrubiona czcionka poinformuje nas o tym, że jest SZKIC -- a dalej czekać będzie cała napisana przez nas wiadomość. Co więcej: informacje na temat szkiców nie będą czekać na nas wyłącznie w oknie rozmowy, ale także na liście wiadomości. Kiedy będą tam czekać jakieś niewysłane wiadomości -- już na liście z rozmówcami będzie informacja o szkicu.

Z jednej strony: to doskonała wiadomość i opcja, na którą wielu czekało od dawna. Z drugiej strony: to zaskakujące że jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie jeszcze nie oferował takiej funkcji. Ale nie bez powodu mówi się, że lepiej późno niż wcale -- i tak sprawy mają się również w tym konkretnym przypadku. Pozostaje więc tylko mieć nadzieję, że jej wdrożenie u wszystkich będzie szybkie i bezproblemowe -- i za kilka dni wszyscy będziemy mogli z tej opcji skorzystać. Ale Meta już rozpoczęła wdrażanie tej funkcji wszystkim użytkownikom, stąd wiadomo, że to tylko kwestia czasu.