Popularny komunikator z zaszyfrowanymi wiadomościami Signal, w swoim wpisie na blogu pokazał nowe możliwości, które czekają na użytkowników. Z nadchodzącą aktualizacją prowadzenie spotkań przy jej użyciu będzie wygodniejsze niż kiedykolwiek.

Signal ułatwi innym dołączanie do telekonferencji i rozmów grupowych

Niby nowość, ale trochę nie. Aktualizacja najbezpieczniejszego komunikatora przyniesie nowość, lecz tak naprawdę po prostu się zrówna wygodą ze standardami dzisiejszego świata. Telekonferencje są popularniejsze niż kiedykolwiek, więc w ogóle nie dziwi, że w końcu przychodzi ułatwienie tego procesu. Z drugiej strony też trzeba okazać wyrozumiałość, gdyż ta aktualizacja wprowadza jednak swoiste zagrożenie, na które sobie wcześniej Signal nie pozwalał.

Signal

Jak firma podaje w swoim obszernym wpisie na oficjalnym blogu, od teraz będzie można najzwyczajniej generować linki, aby zaprosić innych do naszej rozmowy. Jest to duże ułatwienie i ogromna zmiana w stosunku do poprzedniego stanu rzeczy, gdy należało najpierw stworzyć grupę, dołączyć użytkowników i dopiero wtedy rozpocząć wspólną rozmowę. Zrozumiale, chociaż karkołomna, to była to bezpieczna forma, która uniemożliwiała dostęp postronnym.

Z aktualizacją wystarczy kliknąć tworzenie linku w zakładce z wykonywaniem połączeń i wybrać generowanie linku do rozmowy. Osoby dołączające do rozmowy będą mogły sobie wybrać nazwę, jaka się będzie wyświetlała. Zaś gospodarz telekonferecji, będzie miał możliwość zatwierdzania wejść, nim ktoś się pojawi w połączeniu, a także będzie można osoby ze spotkań usuwać, włączając w to permanentną blokadę. Linki będą wielokrotnego użytku, więc się świetnie sprawdzą w przypadku cyklicznych tematów. Tym bardziej że w jednym taki połączeniu może być aż 50. użytkowników.

Naturalnie, wzorem innych programów tego typu, będą wspierane i gesty, cyfrowe podnoszenie ręki i tym podobne. Żeby było jeszcze łatwiej, liftingowi poddano także UI, aby jeszcze wygodniej niż kiedykolwiek można było wyłączać i włączać z powrotem kamerę i mikrofon. Aktualizacja dotyczy wszystkich platform, na których Signal jest dostępny.