Ponad półtora roku temu pisaliśmy, że Netflix przymierza się do stworzenia aktorskiego serialu osadzonego w świecie "Rodziny Addamsów". Stworzenie produkcji platforma powierzyła Timowi Burtonowi. To twórca najbardziej baśniowych horrorów. Ma on w swoim dorobku takie klasyki jak "Edward Nożycoręki", kilka części "Batmana", "Sok z Żuka" czy "Gnijącą Pannę Młodą". Dziś już o produkcji wiemy dużo więcej. Jak podaje Netflix, Tim Burton wyreżyserował kilka odcinków "Wednesday", a nad produkcją pracują także znani ze Smallville Alfred Gough oraz Miles Millar.

Źródło: Netflix

Serial opowiadać będzie losy Wednesday - najstarszej córki Addamsów, która w wyniku "nieszczęśliwego" wypadku w dotychczasowej szkole trafi do Akademii Nevermore - miejsca, do którego trafiają niesforne dzieciaki. Oprócz nowego środowiska, zupełnie nowych kolegów i koleżanek, bohaterka mierzyć się będzie również z tajemniczym morderstwem, które będzie starać się rozwikłać. "Wednesday" ma być serialem detektywistycznym z masą czarnego humoru osadzonego w typowej dla Burtona stylistyce. Nie zabraknie też zjawiska paranormalnych i ekscentrycznych bohaterów.

"Wednesday". Zwiastun serialu Rodzina Addamsów od Tima Burtona

W serialu zobaczymy m.in. Jennę Ortegę, Catherine Zeta-Jones, Luisa Guzmána, Gwendoline Christie i Christinę Ricci. Ortega gra rolę główną i zwiastun daje nadzieję, że Wednesday w jej wykonaniu będzie naprawdę ciekawą i intrygującą postacią, która pozbawiona jest wszelkich hamulców. Jej brata, Pugsleya, gra Isaac Ordonez. W rolę rodziców, czyli Morticię i Gomeza, wcielają się Catherine Zeta-Jones oraz Luis Guzmán. Gwendoline Christie gra dyrektorkę Akademii Nevermore - Larissę Weems. Christina Ricci, która w kinowych odsłonach "Rodziny Addamsów" z lat 90. ubiegłego wieku odgrywała rolę Wednesday, w serialu będzie grała Marilyn Thornhill - opiekunkę jednego z domów w Akademii.

Choć Netflix nie zdradził konkretnej daty premiery 8-odcinkowego pierwszego sezonu, wiemy, że "Wednesday" zadebiutuje na platformie już tej jesieni. Zapowiada się interesująco.