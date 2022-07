Netflix podzielił się całą listą nowości na sierpień bieżącego roku. Co będziemy oglądać w drugiej połowie wakacji?

Platforma z wielkim N w logo zalicza w ostatnim czasie wzloty i upadki, chociaż należy przyznać, że lipiec prezentował się naprawdę nieźle, głównie za sprawą “Gray Man” z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem w rolach głównych, “Resident Evil: Remedium”, którego akcja została osadzona w kultowym uniwersum, serialu “Bardzo długa noc” czy zabawnego sci-fi “Boo, Bitch”. Czy sierpień zdoła utrzymać tę całkiem wysoko zawieszoną poprzeczkę?

Sandman, czyli granica między świat jawy i snu się zaciera

Sandman to serial produkowany na podstawie komiksu o tym samym tytule, którego autorem jest Neil Gaiman. W produkcji istnieje drugi świat, Śnienie, do którego przenosimy się w momencie, w którym zamykamy oczy. Tam właśnie Sandman, Władca Snów - w którego wcieli się Tom Sturridge - nadaje kształt wszystkim naszym najgłębszym lękom i fantazjom. Nie może jednak być zbyt kolorowo. Tytułowy bohater zostaje niespodziewanie schwytany i uwięziony na całe sto lat, a pod jego nieobecność dochodzi do serii wydarzeń, które na zawsze zmieniają świat, zarówno snu, jak i jawy. Aby przywrócić porządek po uwolnieniu się z zasadzki, Władca Snów podróżuje przez różne światy i czasy, naprawiając swoje błędy oraz odwiedzając dawnych przyjaciół i wrogów, po drodze spotykając wiele nowych istot - zarówno kosmicznych, jak i ludzkich. Trzeba przyznać, że całość brzmi naprawdę intrygująco - premiera już 5 sierpnia na Netflix.

Nowy polski serial na Netflix - poznajcie “Gry rodzinne”!

W sierpniu na Netfliksie pojawi się kolejny polski serial, zatytułowany “Gry rodzinne”. W obsadzie znajdują się tacy aktorzy jak Izabela Kuna, Paweł Deląg i Edyta Olszówka, a za reżyseria odpowiada Łukasz Ostalski. W dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że w istocie jedyne, co ich łączy, to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione w zdecydowanie najmniej odpowiednim czasie, bowiem podczas uroczystości ślubnej… Premiera 31 sierpnia.

”Kolejne 365 dni”, czyli… kolejne 365 dni

Drugi miesiąc wakacji zdecydowanie zadowoli fanów ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej, bowiem na platformie streamingowej pojawi się trzecia już część “365 dni”. Netflix udostępnił wcześniej pierwsze 4 minuty filmu, w których - o dziwo - zabrakło rozbieranych scen, a zamiast tego mogliśmy być świadkami porachunków włoskiej mafii. Olga (Natalia Siwiec) oraz Don Massimo Torricelli (Michele Morrone) powracają na ekrany, co wywołuje mnóstwo negatywnych emocji w internecie - a finalnie i tak będzie się świetnie oglądało. Premiera “Kolejnych 365 dni” już 19 sierpnia.

Fani anime również znajdą coś dla siebie

Sympatycy japońskiej animacji nie obejdą się jednak smakiem - już 18 sierpnia na Netfliksie pojawi się “Tekken: Bloodline”! Anime skupi się na historii Jina Kazamy, który pierwszy raz pojawił się w Tekkenie 3. Fabuła przedstawiona w grach łączyła wątki Turnieju Króla Żelaznej Pięści, zarządzania ogromną korporacją, międzypokoleniowej walki o władzę rodziny Mishima oraz Genu Diabła. Wiele rzeczy na zwiastunie wskazuje na to, że podobna fabuła czeka nas w anime. Netflix coraz pewniej czuje się na rynku animacji w japońskim stylu, co udowodnił takimi hitami jak Arcane, które przedstawiało historię ze świata League of Legends, czy film Wiedźmin: Zmora Wilka, który również przyjął się dobrze.

Inne nowości w sierpniu na Netflix

To oczywiście nie jedyne nowości, które w sierpniu zawitają na Netfliksie. Poza tym możemy spodziewać się gry Twelve Minutes, która zyskała spore uznanie Microsoftu, film “Wojownicze Żółwie Ninja: Ewolucja”, 3. sezon “Locke & Key” czy drugi sezon ekranizacji Cupheada, czyli “Filuś i Kubuś”. Pełną listę nowości znajdziecie poniżej.

Netflix sierpień 2022 lista nowości - nowe filmy i seriale