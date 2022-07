"Broad Peak" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki - polskiego himalaisty, należącego do grupy słynnych Lodowych Wojowników, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. 25 lat później polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi.

"Broad Peak". Pierwszy zwiastun już dostępny

Broad Peak, reż. Leszek Dawid, fot. Piotr Litwic/East Studio

Broad Peak to opowieść o pasji oraz niesamowitej determinacji, która pcha człowieka ku niebezpiecznej krawędzi. To również wzruszająca historia miłości, jaka łączyła Maćka i Ewę Berbeków. W rolach głównych zagrają: Ireneusz Czop (Maciej Berbeka), Maja Ostaszewska (Ewa Dyakowska-Berbeka), Łukasz Simlat (Krzysztof Wielicki), Piotr Głowacki (Aleksander Lwow). Na ekranie pojawią się również Tomasz Sapryk (Andrzej Zawada), Dawid Ogrodnik (Adam Bielecki), Maciej Raniszewski (Tomasz Kowalski), Maciej Kulig (Artur Małek).

W filmie skupiliśmy się na historii Macieja Berbeki, jednego z polskich Lodowych Wojowników. Podczas realizacji dużo zastanawiałem się nad tą tajemniczą i pociągającą siłą, która pcha człowieka w tak niebezpieczne miejsca, mimo jego świadomości, jak wiele ryzykuje.

- mówi reżyser filmu "Broad Peak" Leszek Dawid. Za scenariusz odpowiada Łukasz Ludkowski, który wcześniej pracował przy filmach "Barbakan", "Osiem9", "Moje 89 pokolenie" i "Sandland".

Film, którego zdjęcia realizowano w Karakorum, Alpach, Zakopanem i Warszawie, wyświetlany będzie również w ramach Konkursu Głównego tegorocznej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego premiera na platformie Netflix przewidziana jest na wrzesień tego roku.