Canal+ online bez sportu - zamiast tego HBO Max za 10 zł lub/i Netflix za 20 zł

Ciężko w to uwierzyć, ale utożsamiany jeszcze kilka lat temu ze świątynią futbolu Canal+, traci po kolei coraz to atrakcyjniejsze rozgrywki piłkarskie. Efekt tego widać wyraźnie w nowej ofercie Canal+ online.

Na przestrzeni ostatnich lat Canal+ utracił prawa do Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy włoskiej Serie A, a podziałem prawem musiał się zadowolić w przypadku ligi francuskiej Ligue 1 (Uber Eats) czy hiszpańskiej Primera División (La Liga Santander).

Jednak najdotkliwszą stratę Canal+ odnotował w tym sezonie, tracąc po wielu latach wyłączne prawa do angielskiej ligi Premier League. Tutaj na pocieszenie pozostała sublicencja i transmisje wybranych meczy PL i Bundesligi w zamian za ligę żużlową. W perspektywie czeka jeszcze batalia o PKO BP Ekstraklasa, do której prawa Canal+ ma jeszcze do końca tego sezonu, a w nowym przetargu swój udział zapowiedział właściciel serwisu Viaplay.

Niemniej już teraz widać, że Canal+ bez wyłącznych praw do najpopularniejszych europejskich rozgrywek piłkarskich, zaczął mocno zmieniać swoją ofertę. Nowa oferta na canal+ online umożliwia już wyłączenie z głównej oferty za 45 zł miesięcznie kanałów sportowych Canal+ Sport od 1 do 5 i wybranie planu Canal+ Seriale i Filmy za 29 zł miesięcznie.

W pakiecie tym oprócz kanałów filmowych Canal+ i biblioteki VOD (m.in. „Kruk. Czorny woron nie śpi”, „Klangor”, „Belfer”, „Król”, „Żmijowisko”, „Kruk. Szepty słychać po zmroku”), dostępne są kanały na żywo Ale kino+, MiniMini+ czy Planet+.

Netflix Standard lub Premium w canal+ online

Co ciekawe, osoby którym nie zależy na sporcie, wybierając ten plan za 29 zł mogą aktywować sobie dostęp do Netfliksa w Planie Standard, który normalnie kosztuje 43 zł miesięcznie, za 20 zł miesięcznie.

Tak więc łącznie za 49 zł uzyskają dostęp do kanałów filomowo-serialowych canal+ i Netfliksa za 6 zł więcej. Z kolei w przypadku pakietu Netflix Premium - normalna cena 60 zł miesięcznie, z canal+ online za 29 zł, pakiet ten kosztował będzie 66 zł, czyli również tylko 6 zł więcej niż kupno samej subskrypcji Netflix przez stronę.

HBO Max w canal+ online

Dla fanów serwisu streamingowego z serialami i filmami HBO Max również przygotowano atrakcyjną ofertę. Dostęp do HBO Max z osobna kosztuje 29,99 zł miesięcznie. Natomiast w planie canal+ online za 29 zł zł, można dokupić go tylko za 10 zł - łącznie 39 zł miesięcznie.

W przypadku, gdy do pakietu canal+ za 29 zł, dobierzemy zarówno Netflix w planie Standard oraz HBO Max, za całość zapłacimy 59 zł miesięcznie.

Co ważne jeszcze, rezygnując z kanałów sportowych canal+, nie aktywujemy jednocześnie osobnego pakietu z dostępem do kanałów Eleven Sports czy Polsat Sport Premium. Możliwe jest jedynie dokupienie jeszcze za 20 zł pakietu Fun&News z TVN24, kanałami Comedy Central, AXN, Kino Polska, Warner TV, TVP Seriale, CN+ czy BBC.

Warto tu zaznaczyć, iż mimo obecności kanału Fox jeszcze na stronie głównej canal+ online, wypadł on już z listy kanałów pakietu Fun&News, co może świadczyć o stopniowym wygaszaniu dostępu do kanałów Fox przez Disney+ w zewnętrznych ofertach. Na szczęście sitcomy, które sam bardzo lubię, a emitowane są na Fox Comedy dostępne są na Disney+ w zakładce Star.