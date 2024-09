Szaleństwo które rozgrywa się wokół "Yellowstone" trwa w najlepsze. I każda stacja chciałaby mieć w ofercie równie hitowy serial. Wygląda na to, że własne kowbojskie opowieści zaprezentuje nam również Netflix. A przynajmniej tak na materiałach z zapowiedzi wygląda ich nowa produkcja: "Terytorium".

"Terytorium" od Netflix: kowbojskie opowieści o australijskim rodzie

Walka o władzę jest nieodłącznym elementem takich seriali - i tutaj również nie może jej zabraknąć. Jak czytamy w oficjalnym opisie na karcie produktu w serwisie:

Gdy największa na świecie farma bydła zostaje bez wyraźnego dziedzica, w atmosferze międzypokoleniowych waśni jak sępy zaczynają wokół niej krążyć wrogie sobie grupy.

Gra o władzę w tak ciekawych realiach jak zwykle budzi sporo emocji. I już po pierwszym zwiastunie i materiałach promocyjnych wielu widzów porównuje "Terytorium" do kilku popularnych seriali. "Yellowstone", oczywiście, a poza tym przewijają się jeszcze "Longmire" oraz "Sukcesja". Nie bez powodu zresztą przewijają się właśnie te trzy produkcje. Tym razem jednak nie będą to wielkomiejskie potyczki, a widzowie ponownie zostaną przeniesieni do rajskich terenów Australii, które rzadko kiedy można podziwiać w formie tła dla filmów czy seriali.

Mowa bowiem o mocno wysuniętych na północy i południu miejsc, które właściwie są niezamieszkane. Są niezwykle trudno dostępne, ale jednocześnie wyjątkowo malownicze. W netfliksowym serwisie Tudum czytamy, że próżno tam spodziewać się oklepanego Bondi Beach. I patrząc na pierwszy trailer: naprawdę wygląda to magicznie. Ekipa zabierze nas z kamerą m.in. do Parku Narodowego Kakadu czy gigantycznej farmy bydła. Na tyle gigantycznej, że posiada ona własną szkołę oraz... lotnisko!

"Terytorium" - kogo zobaczymy w rolach głównych?

Lista aktorów którzy są zaangażowani do projektu robi wrażenie. W serialu wystąpią m.in. Anna Torv, Michael Dorman, Robert Taylor, Sam Corlett, Sara Wiseman czy Dan Wyllie. I co by nie mówić: w dotychczas udostępnionych materiałach wszystko zapowiada się niezwykle ciekawie. Jak zwykle jednak: z ostateczną oceną przyjdzie nam się wstrzymać do premiery serialu. Ta jednak już niebawem!

"Terytorium" od Netfliksa. Kiedy premiera serialu?

Premiera "Terytorium" zbliża się wielkimi krokami - ale twórcy dość ostrożnie podchodzą do jego promocji. A przynajmniej dotychczas robili to bardzo powoli, choć trudno wykluczyć, że wszystko teraz nabierze tempa. Cały pierwszy sezon serialu "Terytorium" trafi bowiem na antenę Netfliksa już za równy miesiąc, 24. października. I bez wątpienia jest to serial, który warto mieć na oku. Zwłaszcza jeżeli lubicie takie obyczajowe, dramatyczne, historie osadzone w rzeczywistości, która nie została już przerobiona w setkach produkcji. No i też patrząc na to że serial startuje w okolicach premiery finałowego sezonu "Yellowstone", zawsze możecie go potraktować jako przystawkę przed tamtym daniem głównym.