Olaf Lubaszenko jako były glina w polskim kryminale Netfliksa

Netflix kontynuuje strategię inwestowania w polskie produkcje. Tym razem gigant stawia na mroczny kryminał z Olafem Lubaszenko.

To nie będzie zwykła opowieść kryminalna

Warszawa, wczesne lata 90. Czasy postkomunistycznego przetasowania stanowisk nie skończył się dobrze dla śledczego Gadacza – a w zasadzie to byłego śledczego, bo Napad opowiada historię policjanta wydalonego ze służby. Jest jednak cień nadziei. Może powrócić do zawodu, jeśli rozwiąże zagadkę napadu na bank, w trakcie którego doszło do brutalnego morderstwa.

Nowy film Netfliksa ma nie być tylko zwykłą zagadką kryminalną. Twórcy chcieli rzucić widza w wir starcia dwóch silnych charakterów, czyli byłego funkcjonariusza, odgrywanego przez Olafa Lubaszenko, a także zdesperowanego przywódcy grupy przestępczej, w którego rolę wciela się Jędrzej Hycnar.

Napad to więcej niż klasyczna zagadka kryminalna. Chciałabym, aby widzowie nie tylko odkrywali zawiłości wyrafinowanego dochodzenia, ale także śledzili pojedynek dwóch silnych osobowości i zagłębiali się w mroczne zakamarki dusz naszych bohaterów – Michał Gazda, reżyser

Śledczy gadacz będzie musiał nie tylko uporać się ze sprawą napadu na bank – w czym będzie pomagać mu młoda policjantka, ale także rozliczyć się ze swoją przeszłością. Zapowiada się więc kawał mocnego kina, pełnego brutalnych scen i skomplikowanych zagadek. Na ekranie – oprócz Olafa Lubaszenko – pojawią się Wiktoria Gorodeckaja, Magdalena Boczarska, Mirosław Haniszewski, Stanisław Linowski, Łukasz Szczepanowski i Jowita Budnik. Premiera filmu została zaplanowana na 16 października.