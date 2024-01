Potrzebuję na już strony firmowej. WebWave AI Builder: daj mi 3 minuty

WebWave AI Builder - strona internetowa w 3 minuty

WebWave to firma, która już od 10 lat udostępnia wygodny kreator stron internetowych. Dzięki narzędziu do tej pory mogliśmy bez pomocy specjalisty, przy wykorzystaniu szablonów i narzędzi do edycji, stworzyć dla siebie lub swojej firmy stronę www.

Mimo prostoty i intuicyjności tego rozwiązania, trzeba było jednak nieco czasu na to poświęcić - dodawać potrzebne podstrony czy wypełniać je niezbędną treścią. Na szczęście dzięki sztucznej inteligencji, wszystko to możemy teraz pominąć. Zrobi to za nas WebWave AI Builder - w bardzo krótkim czasie.



Maciej Czajkowski, CEO WebWave:

W WebWave potrzeby użytkowników to dla nas priorytet. Zależy nam na tym, aby każdy mógł stworzyć swój wymarzony sklep, blog czy portfolio. Jak wiadomo – jeśli sami przykładamy do czegoś rękę, większe prawdopodobieństwo, że będziemy zadowoleni z ostatecznego efektu. W najbliższym czasie planujemy udoskonalać AI Builder, aby korzystanie z niego było jeszcze bardziej satysfakcjonujące dla użytkowników.

Co na dziś potrafi to narzędzie AI Builder? Sprawdźmy.

Firmowa strona internetowa dla fotografa ślubnego

Jeśli chcemy wygenerować stronę za pomocą AI, wystarczy w formularzu opisu, wpisać czym dokładnie się zajmujemy lub określić profil działalności naszej firmy. Może to być architekt wnętrz, wizażysta, twórca aplikacji czy gier mobilnych, restauracja - a w naszym przykładzie fotograf ślubny.



Opis może być krótki, acz treściwy. Jeśli określimy od razu naszą specjalizację czy dominujące kolory na stronie, ograniczymy sobie do minimum późniejszą edycję gotowej już strony pod nasze konkretne preferencje.



Po kliknięciu w opcję - Generuj stronę, możemy już tylko wygodnie zasiąść w fotelu i obserwować automatyczne tworzenie naszej nowej strony głównej, wraz z podstronami niezbędnymi dla naszego profilu działalności, czyli ofertą, cennikiem, galerią czy formularzem kontaktowym.



Oczywiście każdy element strony głównej i podstron wypełnia się treścią, zgodną z tym czym się zajmujemy. To spore ułatwienie, a sam efekt później możemy skorygować pod nasze indywidualne preferencje oraz zmienić na przykład nasz cennik na rzeczywisty i aktualny.



Całość trwała tylko kilka minut. Po tym czasie otrzymałem naprawdę całą i gotową stronę dla fotografa ślubnego, z potrzebnymi podstronami wypełnionymi treścią czy zdjęciami. Każdy ten element możemy oczywiście później zmienić, zarówno jeśli chodzi o zdjęcia, jak i treść.



Nawigacja kreatora po poszczególnych podstronach jest prosta i intuicyjna, na każdym etapie otrzymujemy podpowiedzi i wskazówki, co i jak edytować czy zmieniać. Dla przykładu, w edycji menu głównego otrzymujemy podręczne menu do jego zmiany, jak i opcję przejścia do danej podstrony, gdy chcemy edytować akurat jej zawartość.



To co musimy zrobić sami, to tak naprawdę - prócz zmiany cennika czy zdjęć w galerii, które możemy podmienić na te z własnego portfolio - właściwe podlinkowanie do naszych stron w mediach społecznościowych, dodanie adresu i danych kontaktowych czy w końcu konfiguracja formularza kontaktowego.



Również tutaj, nie jest potrzebna jakaś tajemna wiedza. Edycja formularza kontaktowego sprowadza się do dodania adresów e-mail, na które mają trafiać wiadomości wysyłane przez klientów na naszej stronie.



Na każdym etapie edycji, w każdej chwili możemy podejrzeć efekt końcowy na podglądzie i to zarówno to jak będzie wyglądał w przeglądarce na komputerze, jak i na telefonach komórkowych czy tabletach.



Nie brakuje tu też ustawień związanych z SEO, takich jak proste i szybkie połączenie z Google Search Console czy IndexNow, dodawanie współpracowników, adresów e-mail po podpięciu naszej domeny czy podglądu statystyk.



Na koniec pozostaje już tylko publikacja naszej nowej strony w internecie. Możemy to zrobić na darmowej subdomenie, podpiąć nasz adres internetowy zakupiony u innego dostawcy lub zakupić nowy w WebWave, bez wychodzenia z kreatora stron.

Sklep internetowy z akcesoriami komputerowymi



Strona dla fotografa czy blog to nie jedyne, co potrafi AI Builder. Za jego pomocą możemy stworzyć również sklep internetowy. Sztuczna inteligencja również wypełni go za nas treścią, FAQ, cennikiem, a nawet konkretną ofertą sprzedażową ze zdjęciami.



Niemniej, w tym przypadku będziemy potrzebowali więcej czasu z naszej strony. Przede wszystkim na wybranie preferowanych przez nas form płatności, form dostawy czy konfiguracji innych ustawień w sklepie. Sami musimy też dodać konkretne produkty, które będziemy sprzedawać, z ich ceną czy ilościami magazynowymi.



Co do samej strony, wystarczy dodać tu w odpowiednim miejscu przy produktach przycisk- Dodaj do koszyka, no i odnośnik samego koszyka z wszystkimi zamówieniami i formularzem ich opłacenia.



Jak bardzo to jest proste i intuicyjne niech świadczy fakt, że nigdy nie tworzyłem sklepów internetowych, ale z łatwością mogłem sobie poradzić z konfiguracją tego sklepu, dodawaniem stanów magazynowych, cenników, form dostawy czy płatności. Bez problemu też obeszło się przy dodawaniu samych produktów na stronie.



WebWave AI Builder to niezwykle przydatne narzędzie do tworzenia różnego rodzaju stron internetowych. W przypadku prostego bloga, sztuczna inteligencja wykona za nas 90% potrzebnej do tego pracy. Strona fotografa to jakieś 80%, pozostaje mu w zasadzie tylko podmiana zdjęć na własne portfolio, własny cennik i formularz kontaktowy. Przy sklepie internetowym jest nieco więcej pracy własnej, ale te 50% jakie wykona AI to i tak spore ułatwienie i oszczędność czasu.

Pozostaje na koniec odpowiedź na pytanie, ile to wszystko kosztuje? Pamiętajmy przy tym, że to nie jest tylko kreator stron, ale cała platforma do późniejszej edycji, modyfikacji i rozbudowy gotowych już stron czy sklepów internetowych.



WebWave udostępnia w swojej ofercie cztery pakiety. Pierwszy darmowy, a trzy kolejne: Starter za 29 zł miesięcznie, Pro za 38 zł i Business za 59 zł miesięcznie. Do prowadzenia bloga w zupełności wystarczy pakiet darmowy, ale już do strony firmowej można wybrać albo pakiet Starter, albo Pro w zależności od jej rozbudowania. Z kolei, jeśli chcemy prowadzić sklep internetowy czy sprzedawać produkty cyfrowe, jak e-booki, podcasty czy kursy online musimy wykupić pakiet Business.



WebWave ma też osobną ofertę dla freelancerów i agencji, które tworzą wiele stron dla swoich klientów, z wbudowaną obsługą płatności za wykonane zlecenia. Mamy tu również plan darmowy, jak i konto agencyjne za 100 zł miesięcznie czy konto specjalne z indywidualną wyceną.

Artykuł powstał we współpracy z firmą WebWave.