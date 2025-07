Ważny komunikat mObywatela. Nie ignoruj go

Masz niezapłacony rachunek za gaz, szybko ureguluj płatność, by nie zostać odciętym od sieci. Oszuści wpadli na nowy pomysł i podszywają się pod firmy świadczące usługi dostarczające gaz do domów i mieszkań. W mailu podali wszystkie niezbędne informacje oraz link do spreparowanej strony, która do złudzenia przypomina to, z czym mamy do czynienia przechodząc do serwisów tego typu firm. Problem w tym, że to zwykłe oszustwo i nie możemy dać się na nie nabrać.

Nieopłacona faktura za gaz? Sprawdź dwa razy czy to na pewno wiadomość od dostawców energii! Oszuści rozsyłają wiadomości mailowe podszywające się pod spółki energetyczne. Link zawarty w treści prowadzi do strony phishingowej wyłudzającej dane osobowe i dane karty płatniczej. Zawsze weryfikuj adres strony internetowej, która prosi cię o podanie swoich danych! Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z instytucją, która rzekomo wysyła prośbę o zapłatę.

– brzmi komunikat nowego powiadomienia od mObywatela, który przestrzega przed tego typu wiadomościami.

mObywatel dba o nasze bezpieczeństwo w sieci. Warto z niego korzystać

Przed złośliwymi wiadomościami, także takimi, które mówią o nieuregulowanych płatnościach i innych zaległościach w pełni zabezpieczyć się nie możemy. Podobnie jak nie ma co liczyć na sita antyspamowe naszych skrzynek pocztowych, które często zawodzą. Możemy za to pomóc odpowiednim instytucjom zająć się sprawą. Niebezpieczne zdarzenia w sieci warto zgłaszać przez mObywatela lub bezpośrednio na stronie incydent.cert.pl i w razie konieczności działać. Zrobimy coś dla siebie i przy okazji damy znać odpowiednim instytucjom, że coś złego się dzieje w polskiej sieci i warto reagować. Po to mamy NASK i odpowiednie służby, by reagowały nawet na najdrobniejsze zgłoszenia naruszeń cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, usługa Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel pozwala szybko i łatwo zgłosić podejrzane sytuacje do ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Znajdują się w niej narzędzia i wskazówki, jak zgłosić:

podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail,

złośliwą stronę internetową,

oszustwa, w tym np. fałszywe sklepy,

nielegalne treści internetowe, np. przedstawiające niepokojące zachowania wobec dzieci,

inne incydenty, które trudno dopasować do konkretnej kategorii.

W aplikacji dostępna jest stale aktualizowana Baza Wiedzy, która zawiera porady, ostrzeżenia oraz ważne informacje przygotowane przez zespół CERT Polska. Choć obecnie liczba wpisów nie jest jeszcze duża, zdecydowanie warto regularnie tam zaglądać – można tam znaleźć cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Rekomendowane jest także włączenie powiadomień, które informują użytkownika o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem.

mObywatel rozwija się dynamicznie, oferując użytkownikom coraz więcej narzędzi mających na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa – zarówno cyfrowego, jak i osobistego. Jedną z przydatnych funkcji jest „Zastrzeż PESEL”, dzięki której można skutecznie zablokować możliwość zaciągania kredytów lub pożyczek przez osoby podszywające się pod właściciela numeru. W ostatnich tygodniach pojawiły się również nowe opcje, dotyczące sytuacji utraty, zniszczenia bądź kradzieży dowodu osobistego. Z poziomu aplikacji możliwe jest teraz zawieszenie dokumentu lub złożenie wniosku o jego unieważnienie, co znacznie ułatwia szybką reakcję w przypadku zagrożenia.