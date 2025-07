mObywatel z rewolucyjną funkcją. Sprawdzisz, ile dostaniesz pieniędzy

W maju tego roku poznaliśmy pierwsze szczegóły związane z rozszerzeniem funkcjonalności mObywatela – chyba jednej z najpopularniejszych aplikacji Polek i Polaków, po którą sięgnęło prawie 10 mln osób. To przede wszystkim elektroniczny portfel, w którym przechowywać możemy cyfrowe wersje różnych dokumentów, w tym dowodu osobistego, nazywanego mDowodem. W Polsce ma takie samo znaczenia, jak plastikowy odpowiednik i pozwala na potwierdzanie tożsamości w wielu sytuacjach, np. przy podpisywaniu różnych umów. Dzięki temu nie musimy martwić się noszeniem portfela, gdyż wszystko załatwimy z poziomu smartfona. Jednak cyfrowe dokumenty w mObywatelu to dopiero początek tego, co oferuje aplikacja – bo usług jest w niej pełno. Najnowszą z nich jest możliwość złożenia wniosku o wydanie fizycznego dowodu osobistego. Coś, co wcześniej należało zrobić osobiście, lub wypełniając wniosek na stronie internetowej, można załatwić z poziomu aplikacji.

Podobnie jak zgłoszenie utraconego, zniszczonego, czy skradzionego dowodu. Kilka kroków i zostaje oz zablokowany we wszystkich kanałach i nikt nie będzie się nim mógł posługiwać. Nie można też zapominać o Zastrzeż PESEL – funkcji, którą powinniśmy mieć domyślnie włączoną. Dzięki niej wycieki naszych danych nie doprowadzą do tego, że ktoś będzie mógł wziąć kredyt, czy pożyczkę posługując się wykradzionym PESELem. Banki i inne instytucje mają obowiązek sprawdzać status PESEL i jeśli system wskaże, że jest zastrzeżony, nie dojdzie do podpisania umowy.

Rewolucja w mObywatelu. Tak wygodnie jeszcze nie było

A przed nami jeszcze większa rewolucja w mObywatelu. Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o aplikacji, która zakłada wprowadzenie do niej informacji emerytalnych. Nowa funkcja ma oferować wygodny i bezpieczny wgląd w dane o prognozowanej emeryturze. Sejm uchwalił właśnie ustawę, która sprawi, że informacje te będą dostępne już za kilka miesięcy.

– mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Z informacji Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że już od 1 stycznia 2026 roku w mObywatelu znajdziemy dane dotyczące m.in. prognozowanej emerytury. Użytkownicy mObywatela będą mogli łatwo i wygodnie uzyskać dostęp do różnych informacji, w tym z dobrowolnych programów oszczędzania. Rozwiązanie powstaje we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bez tworzenia nowych systemów czy obciążania budżetu państwa.

Warto też przypomnieć, że wraz zapowiedziami udostępnienia informacji emerytalnych w mObywatelu, zrezygnowano z dalszych prac nad systemem Centralnej Informacji Emerytalnej. Dlaczego? Ministerstwo stoi na stanowisku, że koszty tego projektu są zbyt wysokie nie ma żadnej pewności związanej z jego realną skutecznością. Przeniesienie tych rozwiązań do mObywatela ma sprawić, że budżet państwa nie zostanie obciążony, a jego wdrożenie ma odpowiadać na postulaty uproszczenia i deregulacji prawa.