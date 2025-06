Ważne wieści od Revolut: co oznacza ta decyzja i co musisz wiedzieć?

Wiadomości z informacją od Revolut docierają do coraz większej liczby użytkowników. Co oznacza decyzja UOKiK i co należy zrobić?

Ostatnie dni przyniosły istotne komunikaty od Revolut, które są rozsyłane e-mailem. Wiele z Was mogło zastanawiać, o co tak naprawdę chodzi. Krótko mówiąc, sprawa dotyczy nieprawidłowo wprowadzonych zmian w regulaminach i opłatach w okresie od 29 października 2020 do 8 grudnia 2023. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że Revolut nie poinformował klientów o tych zmianach w sposób wystarczający, co czyni je nieważnymi.

Zmiany na Revolut. Decyzja UOKiK

Po pierwsze, najważniejsze jest to, że wszystkie te zmiany są uznane za bezskuteczne. Oznacza to, że nie musisz ich akceptować. Revolut jednak proponuje rozwiązanie: podpisanie aneksu do umowy w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wiadomości.

Co zyskujesz, podpisując aneks? Akceptujesz zmienione warunki (zarówno te pierwotnie nieważne, jak i nowsze, wprowadzone poprawnie). W zamian Revolut oferuje darmowy miesiąc wyższego planu lub równowartość miesięcznej opłaty za Twój obecny plan (jeśli posiadasz Metal lub Ultra). To opcja, nie przymus. Co, jeśli nie podpiszesz aneksu? Będzie Cię obowiązywała dotychczasowa umowa sprzed nieprawidłowych zmian. Musisz być świadomy, że może to ograniczyć dostęp do nowych funkcji i usług, które Revolut wprowadził w międzyczasie.

Zwroty i rekompensaty na Revolut

Niezależnie od decyzji o aneksie, Revolut automatycznie zwróci nienależnie pobrane opłaty (np. za płatności międzynarodowe, wymianę walut w planie Standard, czy podwyższone subskrypcje) w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia okresu akceptacji. Nie musisz nic robić. Dodatkowo, w ramach rekompensaty, możesz skorzystać z 0,2% cashbacku od transakcji w PLN przez dwa miesiące – wystarczy zgłosić chęć w aplikacji w ciągu miesiąca.

To ważna sytuacja, która pokazuje, że organy ochrony konsumentów jednak dbają o nasze prawa.