Jak Polacy rozliczają się między sobą? Te dane otwierają oczy

Zacznijmy jednak od ogólnych danych, na koniec I kwartału tego roku odnotowano już 665 mln transakcji BLIKIEM, w każdym z dostępnych kanałów łącznie.

Jak widać, wzrosty rok do roku przekraczają od kilku lat 100 mln transakcji, przez co można odnieść wrażenie, że mur jest jeszcze daleko.

W rozbiciu na poszczególne kanały płatności, można zaobserwować spadek udziału (nie liczby transakcji, te cały czas rosną) w płatnościach internetowych na rzecz płatności BLIKIEM zbliżeniowym w terminalach i przelewach na numer telefonu.

Jeśli chodzi o liczby transakcji, w samym kanale e-commerce mówimy już o ponad 325 mln zdarzeń — o 23% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

W e-commerce koncentrujemy się na wdrażaniu rozwiązań, które zwiększają wygodę realizacji zakupów. Jednym z nich jest usługa BLIK Płacę Później, która rozwija się bardzo dynamicznie i widzimy, że średnia wartość koszyka w przypadku płatności odroczonych jest istotnie wyższa niż podczas tradycyjnych transakcji online. Obserwujemy również, że dostępność elastycznych metod płatności przekłada się bezpośrednio na lepsze wyniki sklepów internetowych.

Z kolei wspomniane już transakcje P2P, to poziom aż 167 mln transakcji w tylko jednym kwartale. Uwzględniając, iż mamy już zarejestrowanych 18,7 mln telefonów, które mogą wysyłać i odbierać takie przelewy, daje to nam 8,9 transakcji na jednego użytkownika BLIKA. To już ogromna popularność tej formy przelewów, bo wiadomo, że to średnia,- jeden może wykonywać kilkadziesiąt takich transakcji, a inny 2 czy 3.

Okazuje się też, iż BLIK ma dość ambitne plany z tym związane, wykraczające poza nasz kraj.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności:

Przelewy między użytkownikami – niezależnie od tego, w którym kraju się znajdują i w jakim banku mają konto – powinny być tak samo proste i szybkie. To nasza ambicja i kierunek, w którym zmierzamy. Wierzymy, że interoperacyjność w obszarze P2P będzie jednym z istotnych filarów przyszłego, paneuropejskiego systemu płatniczego.

Za nieco mniejszą liczbę transakcji odpowiadają płatności w terminalach płatniczych, aczkolwiek również mamy tu spore wzrosty, napędzane przez płatności zbliżeniowe BLIKIEM. Ich udział w tym kanale, to już prawie 50%.

Co z wartościami tych transakcji? Te osiągnęły już poziom niemal 100 mld zł! Najwięcej oczywiście płacimy BLIKIEM w e-commerce, ale na drugim miejscu są właśnie przelewy na numer telefonu P2P - 27,7 mld zł. To więcej, niż przy płatnościach w terminalach i wypłatach z bankomatów razem wziętych.

Na koniec najważniejsza liczba, a więc Wy — aktywnych użytkowników BLIKA jest już 18,9 mln. Aktywnych, czyli takich, którzy wykonują przynajmniej jedną transakcję BLIKIEM w miesiącu. Uwzględniając trend, iż co roku przybywa Was około 2-3 mln, w przyszłym roku z pewnością będzie to już ponad 20 mln, a więc 10 mln nowych w 4 lata.

Źródło: BLIK.